Nach dem 3:0-Sieg gegen Frankfurt am Vorabend kommen die Spieler des FC Bayern am Sonntag auf dem Oktoberfest an. Erst im Regen vor den Kameras posieren, dann schnell rein ins Käferzelt. Sportvorstand Max Eberl hat den Spielern zuvor erlaubt, sie dürfen sich „vor der Länderspielpause auch mal ein Bierchen gönnen“.

(Foto: Angelika Warmuth/Reuters)

Jamal Musiala (Mitte) und Alphonso Davies (rechts) sind ohnehin verletzt, aber auch Michael Olise hält sich an die Order des Verantwortlichen und nimmt eine Mass in die Hand. Ob Eberl aber seine Äußerung mit Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps abgesprochen hat?

(Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

Lina Kimmich ist nicht zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Wiesn, diesmal hat sie aber ihren Mann Joshua dabei. Und den führt sie als Wiesnprofi zielsicher an der Hand zum Käferzelt. Statt einem rosa Dirndl trägt Lina Kimmich diesmal ein gelbes. Und ihr Mann? Der hat einen grünen Trachtenhut mit Federschmuck auf. Eben auch ein Profi: Das Haar bleibt trocken.

(Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

Nachdem Harry Kane am Samstag nach einem Zusammenprall mit Frankfurts Torhüter Kauã Santos am Boden liegen geblieben war, vor Schmerz aufgeschrien hatte und ausgewechselt worden war, schauen nun viele Bayern-Fans genau auf sein Bein. Doch der Torjäger humpelt nicht in Richtung Zelt, er läuft rund. Darauf eine Mass!

(Foto: Angelika Warmuth/REUTERS)

Trainer Vincent Kompany war mit einigen seiner Spieler schon am ersten Wiesnwochenende im Zelt gesehen worden. Diesmal hat er die komplette Mannschaft mitgebracht – und dazu noch die ganze Familie: seine drei Kinder, seine Frau und seine Eltern. Scheint ihm wirklich zu gefallen in München.

(Foto: Matthias Balk/dpa)

Eine derart große Entourage hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht dabei. Es ist ja auch nicht sein erst zweites Jahr bei Bayern, sondern der ehemalige Spieler verbringt schon mehr als fünf Jahrzehnte im Verein.

(Foto: Matthias Balk/dpa)

Schaut etwas ungläubig über das Festgelände: Jonathan Tah ist erst seit einigen Monaten Bayern-Profi. Der Kragen etwas schief, die Finger umklammern die Mass, der Blick schweift über das ausgelassene Treiben auf der Theresienwiese.

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner)

„Heute müssen wir über Lucho sprechen“, sagte Kimmich am Samstagabend. Lucho ist die Koseform von Luis. Gemeint war also Luis Díaz, der gegen Frankfurt seinen ersten Doppelpack für die Bayern erzielt hatte. Kimmich schwärmte davon, wie schnell sich der Kolumbianer im Team integriert habe. Zu sehen ist das auch auf der Wiesn: Lederhose am Bein, Mass in der Hand. Fällt gar nicht auf, dass „Lucho“ das erste Mal mit den Bayern hier ist. Ob er gleich auch noch schunkelt?

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner)

Es muss nicht immer ein Masskrug sein, den man in die Kamera reckt, denken sich Tom Bischof und Josefine Scholl, die die Tochter des ehemaligen Bayern-Spielers Mehmet Scholl ist. Sie posieren mit einer Riesenbreze.

(Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images for Paulaner)

Wiesnwirt Michael Käfer hat den Spielern ein paar Kleinigkeiten zu essen auf die Tische gestellt: Eier, Schinken, Obazda. Dann wird sich zugeprostet. Wie der Tag wohl weitergeht? Bei der Meisterfeier klauten die Spieler dem Gastronomen aus seinem Nobelrestaurant einen Porzellan-Kakadu. Ob sie auch aus dem Wiesnzelt etwas mitgehen lassen?