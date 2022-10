Von Joachim Mölter

Es gibt genügend Ereignisse, nach denen sich Experten melden, die schon vorher alles gewusst haben wollen. Im Fall der nun anschwellenden Corona-Welle in München war es aber tatsächlich so, dass schon lange vor dem Oktoberfest fast alle Fachleute gewusst und gewarnt haben, dass die Infektionszahlen danach stark ansteigen würden. Allerdings haben alle offensichtlich das Ausmaß der Auswirkungen unterschätzt: Denn obwohl das inzwischen mehrmals mutierte Coronavirus längst nicht mehr so gefährlich ist wie zu Beginn der Pandemie, ist es immer noch stark genug, um die Münchner Kliniken an den Rand des Kollaps zu treiben.

Die jüngste Entwicklung ist jedenfalls alarmierend, die Reaktionen darauf aus der Politik haben meine Kollegen Anna Hoben und Heiner Effern zusammengetragen. In den Wortmeldungen sind weniger kritische Stimmen zu hören, welche die Veranstaltung des Oktoberfests in Frage stellen, dafür gibt es Forderungen, das Gesundheitssystem zu verbessern. Dass es mit dem nicht zum Besten bestellt ist, hat man zwar auch schon vor dem Oktoberfest wissen können. Doch nun offenbart die Post-Wiesn-Welle, wie schwierig die Situation tatsächlich ist, vor allem beim Pflegepersonal.

Es ist jedenfalls müßig, jetzt zu debattieren, ob es richtig oder falsch war, das Oktoberfest in diesem Jahr abzuhalten. Wichtiger ist, die richtigen Schlüsse aus der diesjährigen Wiesn zu ziehen, um einem Klinik-Kollaps im nächsten Jahr vorzubeugen (SZ Plus). Das Coronavirus wird sich ja auch 2023 noch nicht in Luft aufgelöst haben.

"Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerks" Der Sternekoch gesteht, in seinem Restaurant "Orlando" in die Kasse gelangt zu haben. Er müsse sich eingestehen, dass er kein guter Kaufmann sei. Offenbar griff aber noch jemand zu. (SZ Plus)

Ein bisschen einig reicht nicht Grüne und CSU im Stadtrat wollen einen Bürgerentscheid über Hochhäuser, aber zu unterschiedlichen Fragestellungen. Da sie keinen Kompromiss finden, platzt das Vorhaben.

"Tänzerin zu werden, würde ich nicht empfehlen" Alice und Ellen Kessler haben auf den großen Showbühnen der Welt in Hunderten Kostümen getanzt. Jetzt lassen sie ihre Kleider versteigern - für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ein Gespräch über Design, Showkollegen und die heutige Zeit.

Söder wettert gegen "illiberales Spießertum" Bayerns Ministerpräsident arbeitet sich beim Bezirksparteitag der Münchner CSU in erster Linie an den Grünen ab - vor allem die "Wokeness" geht ihm gegen den Strich.

Umsteigen nach Mühldorf und Rosenheim Die Bahn plant in München den Regionalzughalt Poccistraße und entlastet damit die Bahnhöfe Marienplatz, Hauptbahnhof und Ostbahnhof. Theoretisch könnten dort auch S-Bahnen halten.

"Eine längst nötige Stadtreparatur" Einfahrt und Oberfläche des Altstadttunnels bekommen ein neues Gesicht. Entstehen werden drei begrünte Plätze und eine große Brunnenanlage. Eine Reihe von Parkplätzen werden weichen müssen.

