Die Prognosen machen in diesem Jahr Hoffnung: Sonne und mildes Herbstwetter mit bis knapp über 20 Grad verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Wiesn-Start am Samstag, ähnliche Aussichten gibt es für Sonntag, wenn die Trachtler zur Wiesn ziehen. „Wir haben ruhiges Septemberwetter zu erwarten“, sagte der DWD-Meteorologe Reik Schaab. „Das Wiesn-Wetter lässt sich gut an.“ Zumindest am Wochenende können Besucher den Regenschirm zu Hause lassen.