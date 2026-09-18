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OktoberfestJetzt muss Dominik Krause zeigen, ob er auch Wiesn kann

Lesezeit: 2 Min.

Schon im August hat Oberbürgermeister Dominik Krause sein Anzapftraining bei der Paulaner-Brauerei absolviert.
Schon im August hat Oberbürgermeister Dominik Krause sein Anzapftraining bei der Paulaner-Brauerei absolviert.
Achim Frank Schmidt/Paulaner/dpa

Erstmals eröffnet ein Grüner als Oberbürgermeister das Münchner Volksfest. Natürlich geht er gut vorbereitet ans Anzapfen. Und trotzdem: In Bayern könnte Unvorstellbares passieren.

Von Heiner Effern

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Er wird nicht zum ersten Mal eine Lederhose tragen. Und er hat schon so manches Fass Bier bei offiziellen Anlässen angezapft, auch das traditionelle Hendl schmeckt ihm. Selbst wenn in Dominik Krause an diesem Samstag erstmals ein Grüner das Oktoberfest eröffnet, dürfte also der Untergang der weiß-blauen Bierzeltkultur ausbleiben. Das sollte insbesondere CSU-Chef Markus Söder beruhigen, der eine Hauptrolle bei der Zeremonie spielen wird.

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