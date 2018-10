5. Oktober 2018, 20:13 Uhr Oktoberfest-Anschlag 1980 Splitter in der Seele

Sie wurden verwundet, verloren Gliedmaßen und Familienmitglieder. Doch wie die Überlebenden nach dem Oktoberfest-Anschlag behandelt wurden, hinterließ bei manchen tiefere Verletzungen als die Bombe selbst.

Von ALEX RÜHLE

Da stehen sie, im Durchgang des Münchner Rathauses. Sieben Menschen. Geeint durch einen schrecklichen Zufall: Sie alle befanden sich am 26. September 1980 um 22.20 Uhr in der Nähe des Wiesn-Haupteingangs. Sie alle haben den schwersten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik überlebt. Sie alle haben Narben davongetragen und leiden bis heute unter den Folgen, seelisch wie körperlich; einige haben noch immer Splitter der Bombe im Körper.

Knapp 38 Jahre später, am 4. September 2018, stehen diese sieben Menschen also ...