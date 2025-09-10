Anekdoten rund um das Oktoberfest Als Einstein auf der Wiesn arbeitete 10. September 2025, 12:29 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Das Oktoberfest, ein scheinbar unendlicher Pool für Geschichten. (Foto: Matthias Schrader/AP)

Ein neues Wiesnbuch erklärt unter anderem, was Albert Einstein mit 17 auf dem Oktoberfest machen musste, welches Zelt angeblich das Münchnerischste ist und warum die Bands immer länger am Stück spielen.

Interview: Philipp Crone

