4. Oktober 2018, 14:02 Uhr Oktoberfest 2018 - Aktuelles zur Wiesn Ein bisschen Spaß muss auf der Wiesn sein

Wir haben uns auf der Wiesn nach Promis in Tracht umgeschaut - und interessante bis fragwürdige Kombinationen bei Michael Ballack, Patricia Blanco und Boris Becker entdeckt.

Promi zu sein ist schwer. Dann etwa, wenn man in Tracht auf die Wiesn kommt und sihc lauter vermeintliche Trachtenexperten ein Urteil erlauben. Statt auf fremde Urteile zu vertrauen, haben wir uns lieber selbst umgeschaut - und interessante bis fragwürdige Kombinationen bei Michael Ballack, Patricia Blanco und Boris Becker entdeckt.

Zum Artikel Ein bisschen Spaß muss sein

04.10. Was mir das Herz bricht: Paare mit Lebkuchenherzen

Die Herzen sind als Massenware gefertigt, um später im Müll zu landen - was für ein Armutszeugnis der Liebe!

Zum Artikel

03.10. Wie schafft man es auf dem Toboggan unfallfrei nach oben?

Nach zwei Mass Bier ist das eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Denn es geht um die Umwandlung von Energie - und die Standfestigkeit der Besucher.

Zum Artikel

03.10.18: Rote Dirndl und Tracht-Verweigerer

Der "Bergdoktor", ein ehemaliger Landesvater und Promis im Wiesn-Einsatz für den guten Zweck: So manch einer taucht dann auch schonmal nicht stilecht in Tracht auf dem Oktoberfest auf.

Zur Bildergalerie

03.10.18: München, was hat die Wiesn nur mit dir gemacht?

Auf dem Oktoberfest, wie es heute ist, muss man die Augen so fest vor allem Ekelhaften verschließen, dass man auch das Schöne nicht mehr sehen kann. Zeit, dass sich etwas ändert.

Zur Polemik über München während der Wiesn

03.10.18: Die besten Wanderwege über die Wiesn

Das Oktoberfest ist verkannt als lohnendes Bergsteigerziel, denn es verlangt teils viel Trittsicherheit und Schwindelfreiheit.

Zur Glosse: Drei Tourenvorschläge für Einsteiger und Geübte

02.10.18: "Taxi? Kommt heut keines mehr"

Innerhalb von Minuten füllt sich der Goetheplatz mit grölenden Männergruppen. Jugendliche torkeln hinab zur U-Bahn oder zu McDonald's, stützen sich teils gegenseitig. Wiesngänger auf dem Heimweg stürzen manche Orte ins Chaos - doch die Zeit, wenn das Alte noch nicht ganz vorbei ist und das Neue noch nicht angefangen hat, besitzt einen ganz eigenen Charme. Impressionen aus der Nacht.

Zum Artikel: Impressionen aus der Nacht

01.10.18: Anekdoten und Legenden um das Oktoberfest

Hat Albert Einstein mal im Festzelt Glühbirnen geschraubt? Gibt es im Augustinerzelt manchmal Paulaner? Hinter den meisten Wiesn-Legenden steckt kein Körnchen Wahrheit, doch ihrer Verbreitung steht das nicht entgegen.

Zum Artikel: Die wilden Geschichten um die Wiesn

01.10.18: Digitalisierung auf der Wiesn

Gesichtserkennung ist in den Welten der künstlichen Intelligenz ja längst ein alter Hut. Da arbeiten internationale IT-Konzerne schon seit vielen Jahren dran, mit ganz beachtlichen Fortschritten. Dabei wird das nächste große Ding gerade auf dem Oktoberfest entwickelt: die Hendlerkennung! Und zwar im kleinen Ammerzelt. Man ist damit schon ziemlich weit fortgeschritten - wie auch sonst in Sachen Digitalisierung.

Zum Artikel: World Wide Wiesn

01.10.18: Pendler haben es zur Wiesn schwer

Das S steht für Suff, wofür auch sonst in diesen Tagen. Es ist Oktoberfestzeit, und in der S-Bahn treffen sich nervöse Blicke. Abfahrt am Hauptbahnhof, stadtauswärts. Wer weiß, was gleich passieren wird? Das größte Volllauffest der Welt ist ein großer Spaß, für Pendler aber eher weniger. Zum Glück gibt es findige Lokführer.

Zur Glosse: Das S in S-Bahn steht für Suff

30.09.18: Italiener-Wochenende im Hofbräuhaus

In München kennt jeder das Italienerwochenende, in Italien fast keiner. Das Hofbräuhaus wird zur Anlaufstelle für alle, die auf der Wiesn keinen Platz gefunden haben - nicht nur für Italiener. Aber die singen am lautesten.

Zur Reportage: "Was brauchen wir das Oktoberfest?!"

30.9.18: Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest

Ein 32-Jähriger Mann konnte gefasst werden, er sitzt nun in Haft. Außerdem im Polizeibericht: eine Masskrug-Attacke, ein ausrastender Brite im Dirndl und Geisterbahn-Einbrecher.

Zu den Polizeimeldungen: Übergriffe, Ausraster, Einbrecher