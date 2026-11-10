Sechs Brauereien, 14 große und 21 kleine Festzelte – und kein Platz für ein weiteres. So hieß es bislang immer, wenn es um die Frage ging, auch andere Münchner Brauereien auf dem Oktoberfest zuzulassen. Das könnte sich nun ändern. Schon auf der Wiesn 2027 könnte bereits Bier von Giesinger Bräu ausgeschenkt werden. Und zwar ohne zusätzliches Festzelt.
Geänderte Zulassungskriterien fürs OktoberfestNeues Bier auf der Wiesn: Schon 2027 könnte es so weit sein
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Seit Jahrzehnten gilt: Sechs Brauereien dürfen auf dem wohl größten Volksfest der Welt ausschenken, mehr nicht. Das soll sich nun ändern – und zwar schnell. Wie es dazu kam.
Von Astrid Becker
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