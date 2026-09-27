Das N-Wort, ein Hitlergruß oder irgendein frauenverachtender Spruch. Kaum eine Volksfestbedienung, die das nicht schon erlebt hat – und ja, auch die Wiesn bildet hier bei aller Weltoffenheit keine Ausnahme. 168 Wiesnbedienungen sagen nun: Bei Rassismus , Faschismus, Sexismus oder anderen Beispielen von Diskriminierung wegschauen, das geht nicht mehr. Als „Bedienungen gegen rechts“ haben sie sich zusammengetan, um ein Zeichen zu setzen – auf Instagram in einem gemeinsamen Reel auf dem gleichnamigen Account, aber auch jeder und jede für sich, bei der Arbeit in ihren jeweiligen Zelten.

Die Idee dazu hatten Fanny Z. und Anna H., zwei Freundinnen und langjährige Bedienungen. H. arbeitet in einem der großen Zelte, Z. arbeitet heuer zwar nicht auf der Wiesn, organisiert aber dafür im Hintergrund die schnell anwachsende Gruppe. Warum beide nicht ihren Nachnamen nennen wollen? Von einigen Wirten habe es Ansagen gegeben, sich nicht politisch zu äußern und generell nicht ohne Absprache mit der Presse zu sprechen, gar mit Kündigungen soll vereinzelt gedroht worden sein – da wollten sie lieber kein Risiko eingehen, sagen sie. Bei aller Haltung hätten sie ja am Ende auch einen Job zu verlieren. Und sowieso richte sich ihre Aktion ja nicht gegen die Wirte – im Gegenteil: „Am liebsten würden wir mit den Wirten gemeinsame Sache machen“, sagt Fanny Z.

Darüber nachgedacht, politisch aktiv zu werden, haben die beiden schon länger. Der finale Impuls sei dann durch die Wahl in Sachsen-Anhalt Anfang September gekommen, so Anna H.: Da war die AfD, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, mit 43,8 Prozent der Stimmen als klarer Sieger aus der Wahl hervorgegangen.

Danach ging alles ganz schnell: Die zwei Frauen haben eine Whatsapp-Gruppe mit anfangs nur 25 Bedienungen gestartet, nicht mal einen Tag später waren es schon 100. Dann hat H. einen Text geschrieben, den einige Bedienungen in dem Reel gemeinsam eingesprochen haben. Sie positionieren sich darin nicht nur allgemein gegen Ausgrenzung und rechte Hetze, sie nehmen auch ganz konkret Bezug auf das Oktoberfestattentat vor 46 Jahren.

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Am 26. September 1980 starben bei einem Bombenanschlag 13 Menschen, darunter auch der Täter selbst, mehr als 200 wurden verletzt. Die Tat war rechtsradikal motiviert. In ihrem Reel verlesen mehrere Bedienungen die Namen der Opfer. Und sie machen deutlich: Auf dem Oktoberfest arbeiten die unterschiedlichsten Menschen, ohne die das größte Volksfest der Welt gar nicht funktionieren würde. „Die Wiesn lebt nicht trotz dieser Vielfalt, sie lebt durch diese Vielfalt.“ Damit wollen sie eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlagen. „Deswegen wollen wir nicht schweigen, wenn Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und rechtes Gedankengut auf diesem Fest immer normaler werden.“

Es ist ein Satz, den Lavio Prudentos in die Kamera spricht. Prudentos ist nonbinär, schwarz und hat sowohl Queerfeindlichkeit als auch Rassismus als Bedienung schon am eigenen Leib erleben müssen, aktuell arbeitet sie in der Ochsenbraterei, das übrigens als einziges Zelt bislang das Reel der Gruppe gelikt hat.

Als Freundin Fanny Z. Prudentos von der Idee mit der Gruppe erzählt hat, war Prudentos deshalb sofort dabei: „Je sichtbarer man als Bedienung ist, desto mehr checken es auch die Gäste.“ Das sei im Übrigen nicht nur für das Oktoberfest wichtig, sondern auch für alle Volksfeste. Am Ende müsse es immer darum gehen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zum Nachdenken anzuregen, so Prudentos.

„Es ist wichtig, dass man auch die andere Seite der Wiesn zeigt“

Auch andere Wiesnbedienungen, die am Donnerstag recht spontan für ein gemeinsames Foto zusammenkommen, sagen, sie wollten nicht mehr stillschweigend hinnehmen, wenn vermeintlicher Alltagsrassismus wieder salonfähig werde. Es gehe ihnen gar nicht darum, jedes Mal in die Konfrontation zu gehen, sondern vielmehr darum, klare Kante zu zeigen. „Es ist wichtig, dass man auch die andere Seite der Wiesn zeigt“, sagt einer.

Lavio Prudentos arbeitet als Bedienung in der Ochsenbraterei und hat sowohl als non-binäre wie schwarze Person Queerfeindlichkeit und Rassismus erlebt. Florian Peljak

Dass ihre kleine Bewegung so viel Aufsehen erregen würde, hätten Anna H. und Fanny Z. anfangs nicht gedacht. Wie es jetzt weitergehen soll, wissen sie auch noch nicht genau. Sicher ist nur: Auf Instagram erreichen sie täglich neue Anfragen von weiteren Bedienungen, die sich ihnen anschließen wollen. Deshalb gibt es seit Samstag nun Pins als Erkennungszeichen, die am Sonntag verteilt werden sollten; die Button-Maschine zur Herstellung hat ihnen die Partei Die Linke ausgeliehen. Und klar, am liebsten wären sie auch alle zur Gedenkfeier zum Jahrestag des Wiesn-Attentats gegangen, am zweiten arbeitsintensiven Wiesnsamstag war daran freilich nicht zu denken.

Fragt man bei Wirtesprecher Peter Inselkammer nach, wie die Wirte es finden, dass sich Bedienungen aus ihren Zelten in dieser Form äußern und positionieren, lautet die Antwort: „Wir und die gesamte Wiesn-Familie lehnen schon immer jede Art von Diskriminierung, Rassismus und Sexismus auf das Entschiedenste ab und stehen gemeinsam für diese Grundhaltung.“ Gleichwohl könne man einen Anstieg entsprechender Vorfälle in den Festzelten „nicht feststellen“.

Von der Sprecherin der Wirtefamilie Stiftl heißt es: Es sei wichtig, „sich klar und deutlich“ gegen Rechtsextremismus auszusprechen. „Für unser Unternehmen ist das eine gelebte Selbstverständlichkeit, aber natürlich kann sich unser Personal in Dienstkleidung nicht positionieren, egal zu welchem Thema – genauso wie Feuerwehr, Polizei und viele andere auch.“ Ergo: Es braucht die Trennung zwischen Privatperson und Arbeitnehmer.

Das kann Initiatorin Fanny Z. theoretisch nachvollziehen, sie fragt sich aber: Wenn man ohnehin die gleiche Meinung vertrete, warum stellten sich die Wirte dann nicht an ihre Seite? So wie zum Beispiel Oberbürgermeister Dominik Krause und Wiesn-Stadträtin Anja Berger (beide Grüne), die dem Account „Bedienungen gegen rechts“ folgen. Krause sagt dazu: Man lebe in einer Zeit, in der Rechtsextremismus wieder salonfähig sei und hasserfüllte Positionen Zulauf hätten. „Dass sich Wiesnbedienungen dem entgegenstellen und öffentlich klar Haltung zeigen, das finde ich großartig und unterstützenswert.“

Und auch Berger betont: Die Wiesn sei ein Ort, an dem die ganze Welt zusammenkomme und friedlich feiere, auch arbeiteten hier Menschen aus vielerlei Nationen. In Zeiten, in denen Selbstverständlichkeiten „von Menschenfeinden hinterfragt werden“, sei es umso wichtiger, sich laut und klar zu positionieren. „Das tun die Bedienungen gegen rechts. Dabei unterstütze ich sie voll und ganz.“ Es bleibt nicht nur bei Worten: Für diesen Montag ist ein Treffen der Organisatorinnen mit Berger geplant.