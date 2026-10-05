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WiesnSchiffschaukel-Unfall auf Oktoberfest: Polizei ermittelt zur Ursache

Bei der Schiffsschaukel wurde der Betrieb nach einem schweren Unfall gestoppt.
Bei der Schiffsschaukel wurde der Betrieb nach einem schweren Unfall gestoppt.
Felix Hörhager/dpa

Ein 47-Jähriger wird am Sonntag durch eine Schiffsschaukel auf dem Oktoberfest schwer verletzt. Die Polizei untersucht nun: Wie konnte es zu dem Unfall am letzten Wiesn-Tag kommen?

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Nach dem schweren Unfall eines Mitarbeiters einer Schiffsschaukel auf dem Oktoberfest will die Kriminalpolizei nun klären, wie es dazu kommen konnte. Die Ermittler werden einem Polizeisprecher zufolge Zeugen befragen und mögliche Videoaufnahmen auswerten. Die Ermittlungen werden demnach mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Bei dem Unfall an der historischen Schiffsschaukel war ein 47-Jähriger am Morgen des letzten Oktoberfest-Tages nach Angaben der Polizei schwer verletzt worden. Rettungskräfte hatten den Mann wiederbeleben müssen. Er liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses.

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Der Mann habe sich „in einem Bereich aufgehalten, wo er nicht hingehen darf“, sagte der Münchner Polizeisprecher Thomas Schelshorn später. Dort sei er von der Schaukel erfasst worden. Diese traf ihn nach Angaben der Aicher Ambulanz auf der Wiesn im Bereich der Halswirbelsäule. Fahrgäste waren der Polizei zufolge nicht in Gefahr.

Bereits am dritten Wiesn-Tag war es zu einem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower gekommen: Ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter war unter einer Gondel eingeklemmt worden und später im Krankenhaus gestorben.

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