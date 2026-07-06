Innerhalb von zwei Monaten ein komplettes Wiesn-Zelt neu aufbauen: Weil Alexander Egger, der mit der Stadt im Streit liegt, hinwirft, könnte Klaus Bartl nun unerwartet viel zu tun bekommen.

Der Wirbel um die Wiesn 2026 reißt nicht ab. Alexander Egger, der juristisch gegen die Vergabepraxis für die Wiesn-Zelte vorgeht, hat der Stadt mitgeteilt, dass er das kleine Wiesn-Zelt, das ihm zugesprochen wurde, weder aufbauen noch betreiben wird. Seine „Münchner Stubn“ wird es in diesem Jahr also nicht geben.