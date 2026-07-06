Der Wirbel um die Wiesn 2026 reißt nicht ab. Alexander Egger, der juristisch gegen die Vergabepraxis für die Wiesn-Zelte vorgeht, hat der Stadt mitgeteilt, dass er das kleine Wiesn-Zelt, das ihm zugesprochen wurde, weder aufbauen noch betreiben wird. Seine „Münchner Stubn“ wird es in diesem Jahr also nicht geben.
Oktoberfest 2026Wiesn-Wirt kurzfristig gesucht: Wird es der Campingplatz-Pächter?
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Innerhalb von zwei Monaten ein komplettes Wiesn-Zelt neu aufbauen: Weil Alexander Egger, der mit der Stadt im Streit liegt, hinwirft, könnte Klaus Bartl nun unerwartet viel zu tun bekommen.
Von Astrid Becker
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