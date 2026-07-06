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Oktoberfest 2026Wiesn-Wirt kurzfristig gesucht: Wird es der Campingplatz-Pächter?

Lesezeit: 3 Min.

Der Betreiber des Campingplatzes Thalkirchen, Klaus Bartl, wird als Nachfolger von Alexander Egger auf der Wiesn gehandelt. Statt „Münchner Stubn“ könnte es dann die Hühnerbraterei „Flößerstadl“ geben.
Der Betreiber des Campingplatzes Thalkirchen, Klaus Bartl, wird als Nachfolger von Alexander Egger auf der Wiesn gehandelt. Statt „Münchner Stubn“ könnte es dann die Hühnerbraterei „Flößerstadl“ geben. Robert Haas

Innerhalb von zwei Monaten ein komplettes Wiesn-Zelt neu aufbauen: Weil Alexander Egger, der mit der Stadt im Streit liegt, hinwirft, könnte Klaus Bartl nun unerwartet viel zu tun bekommen.

Von Astrid Becker

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Der Wirbel um die Wiesn 2026 reißt nicht ab. Alexander Egger, der juristisch gegen die Vergabepraxis für die Wiesn-Zelte vorgeht, hat der Stadt mitgeteilt, dass er das kleine Wiesn-Zelt, das ihm zugesprochen wurde, weder aufbauen noch betreiben wird. Seine „Münchner Stubn“ wird es in diesem Jahr also nicht geben.

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