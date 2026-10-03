Zwei Wochen Wiesn, das ist zwei Wochen Wahnsinn. SZ-Fotograf Johannes Simon hat viel Zeit auf der Theresienwiese verbracht, immer dabei: seine Kamera. Eine Auswahl seiner besten Impressionen.

Johannes Simon

Die meisten kreischjuchzen beim „Breakdance“, wenn Betreiberin Tanja Kaiser-Grünberg den Tempo-Regler dreht und ins Mikro ruft: „Jetzt geht’s looooooos, whoopwhoopwhoop. Subbaaaa!“ Manche aber hätten auch nichts dagegen, wenn die Fahrt etwas sanfter verlaufen würde.

Johannes Simon

Heiße Pommes oder heiße Nüsse? Die Wiesn kann vieles sein – und das alles zur gleichen Zeit. Auf der Theresienwiese kommen eben alle zusammen.

Johannes Simon

Aus der Ferne ist das Riesenrad vor allem eines: rund. Aus der Nähe jedoch ist es so viel mehr. Es hat Schrägen, Rauten, Kuben. Eine ganz spezielle Wiesngeometrie.

Johannes Simon

Den ersten Schluck genießen Biertrinker besonders, doch auch danach schmeckt es. Hier ist die Mass eindeutig halb voll. Der Gesichtsausdruck des Mannes verrät: Das Glück sitzt heute mit auf der Bierbank.

Johannes Simon

Das Oktoberfest ist das Fest der Massen. Doch manchmal passiert es tatsächlich und einer – wie dieser Mann auf dem „Free Fall“ – erwischt einen Moment ganz für sich allein.

Johannes Simon

Bei der Wiesn 2026 ist viel über das Upskirting beim Teufelsrad berichtet und diskutiert worden. Die Figuren am Eingang des historischen Fahrgeschäfts waren vor Wiesnbeginn übermalt worden. Warum aber die Gestalten beim Irrgarten noch so viel Haut zeigen?

Johannes Simon

Mancher sieht auf der Wiesn doppelt, aber nicht immer liegt es dann am Alkohol: Zwei Trachtenzwillinge blicken in der Dämmerung hinauf zur Bavaria.

Johannes Simon

Auf den ersten Blick Tradition pur, auf den zweiten: Moment mal, das ist ja eine Fake-Tracht! Eine Szene aus der Augustiner-Festhalle.

Johannes Simon

Jeder trägt eben auf der Wiesn, was er mag. Das gilt auch für Beinkleidung und Schuhe. Passt schon so!

Johannes Simon

Bunte Lichter in der blauen Stunde: Während der Abenddämmerung ist es auf der Theresienwiese einfach besonders bezaubernd.

Johannes Simon

Da legst di nieder: So mancher kommt aus dem Staunen hier nicht heraus.

Johannes Simon

Auf der Wiesn wird nicht nur auf der Bierbank getanzt. Im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn gibt es mitten im Zelt eine Tanzfläche, die Besucherinnen und Besucher drehen sich bei der Polka im Kreis. Wenn wer aus dem Takt gerät, stört das hier niemanden.

Johannes Simon

So mancher mag gar nicht nach Hause. Aber irgendwann ist dann auch gut. Ruhe kehrt ein auf der Theresienwiese, ehe es am Vormittag wieder losgeht.