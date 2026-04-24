Das Frühlingsfest ist noch nicht einmal zu Ende, trotzdem laufen die Vorbereitungen für das Oktoberfest längst auf Hochtouren. Bewegung in die Sache hat vor allem die vom Wirtepaar Wickenhäuser-Egger angeregte Diskussion um die Vergabe der Wiesn-Zelte gebracht . Die war bislang eher Formsache, nun wird spannend, ob der Wirtschaftsausschuss in der für kommenden Dienstag anberaumten nicht-öffentlichen Sitzung die Zulassungen erteilt oder eine Entscheidung der Regierung von Oberbayern dazu abwartet.

Doch obwohl damit gerade sehr viel Ungewissheit herrscht – ja sogar darüber, ob die Wiesn heuer überhaupt wie gewohnt stattfinden kann – können in nahezu allen großen Zelten längst Tische reserviert werden. Das heißt: Sofern es überhaupt noch welche gibt. Die meisten Festzelte fragen nämlich erst ihre Stammkunden, ob sie ihre Reservierungen vom Vorjahr wieder wahrnehmen wollen, die besonders begehrten Abendreservierungen landen also nur zu einem geringen Teil überhaupt auf dem freien Markt.

Am 19. September beginnt die Wiesn und dauert dann in diesem Jahr 16 Tage. Da kommen einige Reservierungen zusammen, denn eine Mittags- und eine Abendreservierung haben eigentlich alle, bei manchen kommt zum Wochenende hin sogar noch ein dritter Wechsel dazu. Und trotzdem: Tische sind bereits neun Monate vor dem Anstich rar gesät, vor allem in den 14 großen Zelten. Das erklärt unter anderem Steffi Spendler vom Löwenbräu-Festzelt so: Viele Stammgäste – vor allem Münchner und Menschen aus dem Umland – seien bereits in dritter Generation mit dem Zelt verbunden. Darunter seien Gäste, die man „nicht nur auf der Wiesn, sondern auch unterm Jahr“ bewirte, deshalb lasse man diesen den Vortritt.

Allerdings, auch das muss man sagen: Auf Nachfrage geben Zelte wie das Löwenbräu-Festzelt, aber auch das Hofbräu-Festzelt, das Armbrustschützenfestzelt, die Festhalle Schottenhamel, die Bräurosl oder die Ochsenbraterei an, nicht alle freien Tische auf einmal in ihren jeweiligen Reservierungsportalen online zu stellen, sondern sukzessive. Zudem könne es immer mal wieder sein, dass ein bereits vergebener Tisch wieder frei werde und dann auch noch kurz vor der Wiesn oder gar währenddessen eingestellt wird. Alle, die man fragt, raten daher: Regelmäßig die jeweiligen Seiten checken lohnt sich.

Benedict Winkhaus vom Hofbräuhaus empfiehlt Gästen, die an einer Reservierung interessiert sind, außerdem, sich möglichst früh im Jahr – also schon im Januar oder Februar - zu melden „und für das erste Mal vielleicht nicht die begehrtesten Termine anzufragen“. Generell, auch das bestätigen andere Zelte: Sich direkt ans Reservierungsbüro zu wenden, ist auch und vor allem als Wiesn-Neuling sinnvoll.

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Vor allem im Paulaner-Festzelt stehen die Chancen in diesem Jahr durch den Wirtewechsel gut – zumindest, wenn an der Praxis, dass die Brauerei den Wirt vorschlägt, nicht noch gerüttelt wird: Aus datenschutzrechtlichen Gründen konnte Lorenz Stiftl eigenen Angaben zufolge nämlich keine Stammgastdaten von Vorgängerin Arabella Schörghuber übernehmen; eigene Stammgäste, die ihm aus der Schützenlisl nachfolgen wollen, hat er zwar – aber sein neues Zelt ist ja um einiges größer als jenes auf der Oidn Wiesn. Und auch wenn sich das Zelt zwischenzeitlich schon gut gefüllt hat, versichert Stiftl auf Nachfrage: „Natürlich gibt es eine Chance.“

Zelte wie die Augustiner-Festhalle haben ihre Stammgäste bereits Mitte Februar kontaktiert. Allerdings, so steht es auf der Homepage, würden deren Tische erst nach der Zulassung durch die Stadt ins Reservierungsportal eingestellt. „Erst nach der Rückbestätigung unserer Stammgäste werden wir die verfügbaren freien Kontingente über unser Reservierungsportal zur Verfügung stellen“, heißt es weiter. Danach noch freie Plätze sollen erst von Mitte Juni an ins Reservierungsportal eingestellt werden.

Auch in kleineren Zelten wie Poschner’s Hühnerbraterei oder Hochreiters „Zur Bratwurst“ kann man längst reservieren. Nur eines fällt mit Blick auf die Diskussion rund um das Wirtepaar Wickenhäuser-Egger auf: Für deren „Münchner Stubn“, jenes kleine Wiesn-Zelt, das sie seit 2022 betreiben, stehen derzeit keinerlei Reservierungen zur Verfügung.

Das München-Kontingent ist ein freiwilliges Angebot der Wirte

Neben den regulären Reservierungen gibt es noch das München-Kontingent. Dieses Modell, das Einheimischen ermöglichen soll, leichter und für wenig Geld an Tische zu kommen, gibt es seit 2015, im vergangenen Jahr wurde es noch einmal ausgeweitet. Seitdem sind darüber auch Tische am Wochenende und abends zu haben – und das ganz ohne Mindestverzehr.

Wie die Stadt die Vergabe dieses Jahr handhaben will, entscheidet sich ebenfalls am kommenden Dienstag. Dem Vernehmen nach bleibt aber alles wie gehabt. Und eines ist ohnehin sicher: „Das München-Kontingent ist für die Betriebe nicht verpflichtend, sondern ein freiwilliges Angebot der Wirte an die Gäste“, teilt die für das Oktoberfest zuständige Pressestelle mit. Zelte wie das Marstall-Festzelt etwa beteiligen sich daran bislang zum Beispiel nicht. Auch die kleineren der großen Zelte, etwa Käfers Wiesn-Schänke, bieten auf diesem Weg keine Tische an.

Nachdem nur Münchnerinnen und Münchner das Kontingent nutzen können, müssen Menschen, die so an einen Tisch kommen wollen, nachweisen, dass sie tatsächlich hier leben. Die Zelte handhaben das unterschiedlich, die Ochsenbraterei, die Bräurosl aber auch das Armbrustschützenzelt haben hierfür im vergangenen Jahr einzelne Tage bestimmt, an denen man einen Platz unter Vorlage eines Ausweises ergattern konnte. Das Ergebnis waren lange Schlangen am Chinesischen Turm, vor dem Donisl und am Stadtbüro der Inselkammers.

Wie sie es dieses Jahr handhaben wollen, wissen weder die Bräurosl, noch das Armbrustschützenzelt oder die Ochsenbraterei. Sie alle empfehlen aber, sich bei ihren Newslettern anzumelden, um die Bekanntgabe der Termine nicht zu verpassen. Auch Gabi Pacher von der Fischer-Vroni sagt, sie wisse nicht, wie die Vergabe heuer laufen werde, sicher sei nur, dass man damit erst sechs Wochen vor der Wiesn beginnen werde. Wer indes auf einen Tisch im Festzelt Tradition auf der Oidn Wiesn hofft, der sollte sich schon mal den 25. Juli bis 29. August vormerken: Immer donnerstags und sonntags können in diesem Zeitraum im Schnitzelwirt im Spatenhof Reservierungen getätigt werden, zumindest „solange der Vorrat reicht“.