Auf der Wiesn hat sich der Kardiologe Stefan Max Brunner selbst schon einmal eine fiese Atemwegserkrankung eingefangen – wie so viele andere. Nun will er dem Massenphänomen mit einer Studie auf den Grund gehen.

Wo viele Menschen eng beieinander sind, haben Viren ein leichtes Spiel: Aber auch Alkoholkonsum und vernachlässigte Hygieneregeln sind Faktoren, die die Wiesngrippe auslösen können.

Tracht hatte in den vergangenen Tagen in München Hochkonjunktur. Das gilt jetzt bald auch für Taschentücher. Denn nach der Wiesn kommt die Wiesngrippe. Die hatte sich auch Stefan Max Brunner beim Wiesnbesuch im vergangenen Jahr eingefangen. „War nicht schön“, sagt er.