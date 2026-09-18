Viel Sonnenschein und milde Temperaturen: Das Wetter verheißt einen traumhaften Wiesn-Auftakt in München . Zum Start des Oktoberfests am Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Süden Bayerns Temperaturen von bis zu 24 Grad. Auch am Sonntag wird es in München und im kompletten Süden Deutschlands sonnig, wenn auch im Tagesverlauf Wolken aufziehen.

Das weltberühmte Volksfest auf der Münchner Theresienwiese beginnt traditionell am Samstag um zwölf Uhr mit dem Anstich des ersten Bierfasses. Drei Stunden zuvor dürfen die Gäste aufs Gelände und sich die Plätze in den Zelten sichern. Im vergangenen Jahr hatten die Temperaturen in der Innenstadt zum Wiesn-Auftakt rekordverdächtige 31 Grad erreicht und es hatte zahlreiche Sanitätseinsätze wegen Hitzefolgen gegeben – in diesem Jahr dürfte es mit maximal 24 Grad deutlich angenehmer werden.

Bierpreise, Termine und Öffnungszeiten : Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick. ...

Ganz anders sieht es im Norden Deutschlands aus: Hier wird es am Samstag stark bewölkt, gebietsweise regnet es auch. An der Küste soll es teils stürmische Böen geben. In der Nacht zu Sonntag ist es im Norden und Nordwesten dicht bewölkt und es regnet. Auch am Sonntag soll es im Norden zeitweise regnen, bis zum Abend verlagern sich die Regenwolken in den Süden.