Wer sagt denn, dass es immer Bier sein muss auf der Wiesn? Im Weinzelt gibt es natürlich Weine sowie verschiedene Sekt- und Champagner-Sorten. Wiesnbier gibt es nicht – nur Weißbier, und das auch nur bis 21 Uhr. Statt auf Bierbänken sitzt man hier in Boxen mit Sitzbänken mit Rückenlehne beziehungsweise steht darauf. Gefeiert werden darf hier bis 1 Uhr nachts.
Die Wirte des Weinzeltes sind die Kufflers. Das kulinarische Angebot profitiert deshalb sehr von den Münchner Restaurants der Kuffler-Gruppe, die im Zelt für das Essen sorgen.
Insgesamt hat das Weinzelt 1540 Plätze drinnen und 540 draußen.
Mehr Infos finden Weinliebhaber auf www.weinzelt.com.