Das Dilemma mancher Wiesnbesucher: Nüchtern ist der lallende, schunkelnde Banknachbar nicht zu ertragen. Wenn aber das süffige Oktoberfestbier so gar nicht schmeckt? Dann ist das Weinzelt die Rettung.

Wein statt Bier, das rat ich dir

Wer sagt denn, dass es immer Bier sein muss auf der Wiesn? Im Weinzelt gibt es natürlich Weine sowie verschiedene Sekt- und Champagner-Sorten. Wiesnbier gibt es nicht – nur Weißbier, und das auch nur bis 21 Uhr. Statt auf Bierbänken sitzt man hier in Boxen mit Sitzbänken mit Rückenlehne beziehungsweise steht darauf. Gefeiert werden darf hier bis 1 Uhr nachts.

Ein Blick in das Innere des Weinzelts- Foto: Stephan Rumpf

Die Wirte des Weinzeltes sind die Kufflers. Das kulinarische Angebot profitiert deshalb sehr von den Münchner Restaurants der Kuffler-Gruppe, die im Zelt für das Essen sorgen.

Insgesamt hat das Weinzelt 1540 Plätze drinnen und 540 draußen.

Mehr Infos finden Weinliebhaber auf www.weinzelt.com.