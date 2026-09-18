Was gilt es zu bewahren, was sollte erneuert werden – und nach wessen Vorstellungen geschieht das? Vor der 191. Feier auf der Theresienwiese wurde um Grundsätzliches gestritten.

Das Oktoberfest ist in München immer ein Thema. Das ganze Jahr über. Bei vielen wichtigen Fragen lässt sich ein Bezug zum bekanntesten Volksfest der Welt herstellen. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren, als die Grünen und die CSU jeweils eine Frau nominierten, um den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) herauszufordern, lautete eine Frage: Wie wäre das, wenn eine Frau anzapft und die erste Mass dem Ministerpräsidenten überreicht?