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OktoberfestWarum die Wiesn mehr als ein Fest ist

Lesezeit: 4 Min.

Sturm auf die besten Plätze in den Festzelten – das Oktoberfest bewegt die Menschen.
Sturm auf die besten Plätze in den Festzelten – das Oktoberfest bewegt die Menschen.
Foto: Michaela Stache/AFP

Was gilt es zu bewahren, was sollte erneuert werden – und nach wessen Vorstellungen geschieht das? Vor der 191. Feier auf der Theresienwiese wurde um Grundsätzliches gestritten.

Essay von René Hofmann

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Das Oktoberfest ist in München immer ein Thema. Das ganze Jahr über. Bei vielen wichtigen Fragen lässt sich ein Bezug zum bekanntesten Volksfest der Welt herstellen. Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren, als die Grünen und die CSU jeweils eine Frau nominierten, um den amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) herauszufordern, lautete eine Frage: Wie wäre das, wenn eine Frau anzapft und die erste Mass dem Ministerpräsidenten überreicht?

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Vorfreude aufs Oktoberfest
:Es ist der Wahnsinn, dieses Wiesn-Kribbeln

Endlich geht das Oktoberfest los, das einen aus dem Alltag reißt und die Welt vergessen lässt. Für alle, die es kaum erwarten können - ein Stück voller Vorfreude und dem Sound der Wiesn.

SZ PlusVon Jacqueline Lang

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