Frauenfiguren und ein neuer Upskirting-Skandal: Das Teufelsrad stand vor Beginn der Wiesn im Fokus. Hat das Auswirkungen auf den diesjährigen Ablauf im Fahrgeschäft? Und was sagen eigentlich die Wiesn-Besucherinnen?

Seit 1908 gibt es das Teufelsrad bereits auf dem Oktoberfest. In diesem Jahr gab es im Vorfeld viele Diskussionen um freizügige Frauenfiguren und Spanner-Videos in den Sozialen Medien.

Als der Moderator des Teufelsrads die Runde für alle Damen „zwischen 21 und 104 Jahren“ ausruft, stürmt eine kleine Gruppe Frauen auf die Scheibe in der Mitte des Zelts. Eine Frau in silbrig- blauem Dirndl winkt lachend ihrem Freund zu. Dieser zückt das Handy, macht ein Foto. Als die Scheibe sich zu drehen beginnt, schaltet er um auf die Kamera und beginnt die Aufnahme.