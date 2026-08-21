Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick.

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Der Zugang zum Festgelände ist kostenlos, größere Taschen sind verboten und Masskrüge dürfen nicht mitgenommen werden.

Eine Mass Bier kostet zwischen 14,50 und 15,80 Euro, was im Schnitt 3,52 Prozent mehr ist als 2024.

Das 190. Oktoberfest findet vom 20. September bis 5. Oktober 2025 statt und dauert insgesamt 16 Tage.

Wann findet das Oktoberfest in München statt?

Das 191. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese beginnt am Samstag, 19. September, und endet am Sonntag, 4. Oktober 2026. Um Punkt 12 Uhr zapft der Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) das erste Fass Bier im Festzelt Schottenhamel an. In diesem Jahr dauert die Wiesn insgesamt 16 Tage lang.

Wann haben die Bierzelte auf dem Oktoberfest geöffnet und wie lange?

Prinzipiell lassen sich die Festzelte bezüglich ihrer Öffnungszeiten in vier Kategorien einteilen:

Die großen Festzelte auf dem Oktoberfestgelände öffnen wochentags von 10 bis 23.30 Uhr, Schankschluss ist bereits um 22.30 Uhr – da hören auch die Musikkapellen auf zu spielen und die Bedienungen beginnen langsam mit dem Aufräumen. An den Wochenenden und am Feiertag (3. Oktober) geht es bereits um 9 Uhr am Morgen los.

auf dem Oktoberfestgelände öffnen wochentags von 10 bis 23.30 Uhr, Schankschluss ist bereits um 22.30 Uhr – da hören auch die Musikkapellen auf zu spielen und die Bedienungen beginnen langsam mit dem Aufräumen. An den Wochenenden und am Feiertag (3. Oktober) geht es bereits um 9 Uhr am Morgen los. Davon gibt es zwei Ausnahmen mit längeren Öffnungszeiten am Abend: Kufflers Weinzelt und die Käfer Wiesn-Schänke haben jeweils bis 1 Uhr geöffnet, Schankschluss ist um 0.30 Uhr.

mit längeren Öffnungszeiten am Abend: Kufflers Weinzelt und die Käfer Wiesn-Schänke haben jeweils bis 1 Uhr geöffnet, Schankschluss ist um 0.30 Uhr. Der Betrieb in den kleinen Zelten , den Bratereien und Cafézelten auf dem Oktoberfestgelände beginnt unter der Woche um 10 Uhr (am Wochenende um 9 Uhr) und endet um 23.30 Uhr. Bis 23 Uhr kann ein letztes Mal bestellt werden.

, den Bratereien und Cafézelten auf dem Oktoberfestgelände beginnt unter der Woche um 10 Uhr (am Wochenende um 9 Uhr) und endet um 23.30 Uhr. Bis 23 Uhr kann ein letztes Mal bestellt werden. Die Festzelte auf der Oidn Wiesn (Festzelt Tradition, Boandlkramerei und Volkssängerzelt Schützenlisl sowie das Museumszelt) haben von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Schankschluss ist hier um 22.30 Uhr.

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Bierpreis: Wie viel kostet die Mass in diesem Jahr?

Die Mass wird in diesem Jahr zwischen 14,80 und 15,90 Euro kosten. Das sind im Schnitt 2,38 Prozent mehr als 2025. Die 15 Euro-Marke wurde erstmals im Jahr 2024 überschritten.

Wo kann man mit Bargeld zahlen, wo mit Karte?

Auch in diesem Jahr ziehen Zelte und Fahrgeschäfte beim bargeldlosen Bezahlen nach. In den allermeisten Festhallen werden sowohl Scheine als auch digitale Zahlungsmethoden akzeptiert; in Zelten wie der Ochensbraterei, dem Marstall und in Kufflers Weinzelt kann auch mit der Kreditkarte gezahlt werden; bei der Käfer Wiesn-Schänke und im Armbrustschützenzelt sogar mit dem Smartphone. Im Schottenhamel können Besucher per QR-Code bezahlen. Allerdings sind nicht alle Zelte derart flexibel, oftmals geht nur die EC-Karte, wie beim Hofbräu-Festzelt.

Wer auf Nummer sicher gehen will, hat auf dem Oktoberfest aber nach wie vor am besten Bares dabei. Im Hacker-Festzelt und in der Augustiner-Festhalle kann zum Beispiel nur bar gezahlt werden. Geldautomaten gibt es an den Zugängen zum Festgelände und zum Teil auch in den Festzelten selbst.

Öffnungszeiten der Fahrgeschäfte und Buden

Riesenrad, Geisterbahn und Co. sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet, am Freitag jeweils von 10 bis 24 Uhr, an den Samstagen von 9 bis 24 Uhr und an den Sonntagen sowie am Feiertag von 9 bis 23.30 Uhr.

Die Verkaufsstände auf dem Oktoberfest sind wie folgt geöffnet:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 23.30 Uhr

Freitag: 10 bis 24 Uhr

Samstag: 9 bis 24 Uhr

An den Sonntagen und am Feiertag: 9 bis 23.30 Uhr

Kostet das Oktoberfest Eintritt?

Der Zugang zum Festgelände auf der Theresienwiese ist kostenlos. Nur der Zugang zu dem abgetrennten Gelände der Oidn Wiesn kostet vier Euro. Der Zugang zu den Bierzelten ist ebenfalls grundsätzlich kostenlos, sollten die Zelte aber wegen Überfüllung geschlossen sein, kommen nur Gäste rein, die eine der begehrten Tischreservierungen vorweisen können.

Tipp: Ab 21 Uhr an ist der Eintritt zur Oidn Wiesn frei. Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte ab einem Grad der Behinderung von 50 müssen ganztägig nichts bezahlen. Die Oide Wiesn ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 23.30 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 24 Uhr geöffnet.

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Darf man in den Zelten rauchen?

Seit dem Jahr 2010 darf in den Zelten auf dem Oktoberfest nicht mehr geraucht werden. Auch E-Zigaretten sind in den Festzelten nicht gestattet. Wer trotzdem Lust auf Zigarette, Zigarre oder Ähnliches hat, kann dafür einen der Raucherbereiche im Außenbereich der Zelte nutzen.

Hunde, Taschen und Kinderwagen auf dem Oktoberfest

Für das Mitbringen größerer Gegenstände gibt es auf dem Oktoberfest klare Regeln: Solange das Festgelände nicht zu voll ist, sind Kinderwägen und Buggys bis 18 Uhr erlaubt. An den Abenden sowie an Samstagen und dem 3. Oktober müssen diese in der Gepäckaufbewahrung an den Eingängen abgegeben werden.

Für Taschen gilt eine Maximalgröße von 20 x 15 x 10 Zentimetern, was ungefähr dem Volumen von drei Milchtüten entspricht. Security-Mitarbeiter kontrollieren am Eingang, gegebenenfalls müssen größere Taschen oder Rucksäcke in der Gepäckaufbewahrung abgegeben werden. Gehhilfen und medizinische Geräte sind erlaubt, Regenschirme ebenso.

Lebende Tiere haben auf dem Festgelände nichts zu suchen – mal abgesehen von den Brauereirössern, die bei den Umzügen eine Kutsche ziehen. Oder es handelt sich um einen Blinden- oder Assistenzhund. Ansonsten gilt: Tiere unbedingt zu Hause lassen.

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Kann ich mein Bier selbst mitbringen?

Im Zelt: auf keinen Fall. Hier will der Wirt Geld verdienen. Auf das Festgelände dürfen Getränke mitgebracht werden, allerdings nicht in Glasflaschen. Was dazu führt, dass Flaschensammler ein gutes Geschäft an den Eingängen zum Oktoberfest machen, wenn so mancher Wiesngast sein Bier noch schnell leertrinkt, bevor er rein darf.

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Darf ich Masskrüge mit nach Hause nehmen?

Die gläsernen Krüge in den Zelten sind Eigentum der jeweiligen Brauerei. Auch wenn der Bierpreis manch einem doch recht hoch erscheinen mag: Damit ist nicht auch der Krug bezahlt. Sollten Sie da anderer Meinung sein und den Masskrug einfach mit aus dem Zelt nehmen, könnte das sehr wahrscheinlich mit einer Anzeige wegen Diebstahls enden.

Wer unbedingt einen Masskrug als Andenken haben will, kann sich den offiziellen der Stadt München kaufen. In diesem Jahr sind darauf unter anderem das Riesenrad, eine Mass Bier und die beiden Türme der Frauenkirche zu erkennen.

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Die wichtigsten Termine zum Oktoberfest 2026

Die Wiesn ist weit mehr als Achterbahnfahren und Biertrinken im Festzelt. Die wichtigen Termine stehen noch an: