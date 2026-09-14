Seit 2022 steht die „Schützenlisl“ auf der Oidn Wiesn, wo sie die „Schönheitskönigin“ abgelöst hat. Die Betreiber sind auf dem Oktoberfest schon gut bekannt.

Nun gehört inzwischen fest zur Oidn Wiesn, die Lisl – dort, wo früher die kleine Schönheitskönigin stand, ist seit 2022 das Volkssängerzelt Schützenlisl zu Hause. Geführt wurde es zunächst von Lorenz Stiftl und seiner Frau Christine, die neuen Gastgeber heißen Michael Bietsch, Florian Fendt und Manfred Kneifel.

Aus der Königin ist also eine Bürgerliche geworden, was im Sinne einer Demokratie ja nur von Vorteil sein kann. Von der Statur hat sie sich aber nicht verändert, es handelt sich tatsächlich weitgehend um das gleiche Zelt. Allerdings ist es erheblich umdekoriert worden. Exakt 1384 Gäste haben drinnen Platz, noch einmal 400 weitere draußen im Biergarten.

Statt Augustiner gibt’s jetzt Hacker-Pschorr; das Musikprogramm stellt die Volksmusikantin Traudi Siferlinger zusammen, bekannt unter anderem durch die BR-Fernsehsendung Wirtshausmusikanten beim Hirzinger.

Es ist eine bunte Mischung aus Altbewährtem wie den Dellnhauser Musikanten und Neulingen wie der Werdenfoiser Woifahrts Musi. Auch auf der Oidn Wiesn bekommen die Jungen also ihre Chance.

Mehr Infos unter www.schuetzenlisl.de