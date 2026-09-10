Hier sitzen unter der rot-grün-gelben Decke vor allem Gäste aus dem Münchner Umland zusammen. Wer hinein will, muss aber früh aufstehen.

In prominenter Lage direkt neben der Bavaria: Das Schützen-Festzelt

Das Schützen-Festzelt ist bei der Münchner Jugend genauso beliebt wie bei traditionsbewussten Bayern. Auch Familien kommen gerne, besonders zur traditionellen Mittags-Wiesn. Vor allem am Wochenende muss man aber früh dran sein, sonst bekommt man keinen Platz mehr am Fuße der Bavaria.

Die Gäste im Schützenzelt stammen vor allem aus München und dem Umland. Die Besonderheit: An 110 Schießständen gibt es hier das traditionelle Oktoberfestschießen. Unter der rot-grün-gelben Decke haben 5000 Gäste Platz, im Biergarten nochmal 1235.

Die markanten farbigen Stoffbahnen an der Decke des Schützen-Festzelts. Foto: Alessandra Schellnegger

Ein Gast schaut gerne vorbei und schwingt dann ebenso gerne den Dirigierstab: Arnold Schwarzenegger.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Schützenzelt sein ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, kommt von Löwenbräu.

Mehr Infos und Reservierungen unter www.schuetzen-festzelt.de.