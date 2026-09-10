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Hier wird ozapftSchottenhamel-Festzelt auf dem Oktoberfest

Das Festzelt Schottenhamel.
Das Festzelt Schottenhamel.
Robert Haas

Erst wenn der Münchner Oberbürgermeister im Schottenhamel das erste Fass angezapft hat, fließt auch in den anderen Zelten das Bier: Ozapft is!

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Das Schottenhamel-Zelt mag so mancher Wiesn-Besucher als wichtigstes auf dem Oktoberfest sehen – denn hier hat alles begonnen und hier zapft alljährlich der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass an: Nach dem Einzug der Wiesn-Wirte ruft er in dem ältesten Zelt auf dem Festplatz um Punkt 12 Uhr mittags: „Ozapft is!“ Erst wenn diese Worte gesprochen sind, dürfen auch die anderen Wirte mit dem Ausschank beginnen.

Der damalige Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Anzapfen im Jahr 2025.
Der damalige Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Anzapfen im Jahr 2025.
Foto: Peter Kneffel/dpa

Obwohl der Schottenhamel somit natürlich das wichtigste Zelt ist – was die erste Mass betrifft, hat jede Festhalle auf der Wiesn ihr ganz eigenes Anzapfritual.

Etwa 9000 Besucher im Innen- und Außenbereich haben im Schottenhamel Platz – und weil sich hier vor allem die Münchner Jugend trifft, gilt der Flirtfaktor als besonders hoch.

Ausgeschenkt wird Bier von Spaten-Bräu.

Mehr Infos gibt's unter festhalle-schottenhamel.de

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