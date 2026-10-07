Bei der Suche nach einem Schläger, der am Randes des Oktoberfests in der Nacht zum 28. September einen 52-jährigen Freisinger ins Koma geprügelt hat, ist die Polizei nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt weitergekommen: Ein Rikschafahrer, der als Zeuge gesucht wurde, hat sich gemeldet und Angaben zu den möglichen Tätern gemacht.

Gegen Mitternacht war es an der Ecke Bavariaring/Pettenkoferstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei verließ das spätere Opfer eine Rikscha, in die er bereits eingestiegen war. Ein Mitglied der anderen Gruppe versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, durch den er zu Boden ging. Durch den Sturz erlitt er eine schwere Kopfverletzung; er liegt seitdem im Koma.

Der Rikschafahrer, der sich nach dem öffentlichen Fahndungsaufruf bei der Polizei gemeldet hat, lieferte zwei wichtige Details: Zum einen gab er an, dass die Angreifer Französisch gesprochen hätten. Zum anderen wusste er noch, in welches Hotel er sie nach dem Vorfall gefahren hatte. Die Polizei kontrollierte die Gäste des Hauses an der Schillerstraße und grenzte mögliche Verdächtige auf eine kleine Gruppe Franzosen ein.

Bei keinem von ihnen konnte jedoch ein konkreter Tatnachweis geführt werden. So blieben sie vorerst unbehelligt und sind mittlerweile auch schon abgereist. Die Polizei hofft nun darauf, dass das Opfer aus dem Koma erwacht und den Täter identifizieren kann.