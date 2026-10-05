Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat das diesjährige Oktoberfest genutzt, um Akzente zu setzen: Beim Einzug der Wiesnwirte am Eröffnungstag stoppte er den Festzug kurz, um am Mahnmal am Haupteingang der Opfer des Oktoberfestattentats von 1980 zu gedenken, bevor er später das Fest mit dem Anzapfen des ersten Fasses mit zwei Schlägen eröffnete. Nach Münchens Erfolg bei der Entscheidung, welche deutsche Stadt ins Rennen um Olympische Sommerspiele gehen darf, brachte Krause Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dazu, sich mit ihm zusammen auf eine Fahrt durch den Fünfer-Looping zu begeben, die Olympia-Achterbahn.