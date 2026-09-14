Zum Hauptinhalt springen

Mitsingen ausdrücklich erwünschtPaulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest

Markanteste Merkmale des Paulaner-Festzelts: Der Bierturm mit dem großen Masskrug darauf.
Markanteste Merkmale des Paulaner-Festzelts: Der Bierturm mit dem großen Masskrug darauf.
Foto: Florian Peljak

Im Paulaner-Festzelt trifft man Prominenz aus der Nachbarschaft – dank des überdimensionalen Paulaner-Krugs kann man das Bierzelt gar nicht verfehlen.

SZ bei Google bevorzugen

Gemütlichkeit drinnen und ein Garten im Süden des Zelts, auf den die warme Herbstsonne scheint – was will man mehr? Das Paulaner-Festzelt ist mit seinen 6385 Plätzen eines der großen Zelte. Der sonnige Biergarten bietet Platz für weitere 1980 Menschen.

Schon von Weitem sieht man, was hier im Mittelpunkt steht: Der überdimensionale Paulaner-Masskrug, der den Eingang des Zelts schmückt, ist kaum zu übersehen. Auch die Prominenz aus der Nachbarschaft zeigt sich gern im früheren „Winzerer Fähndl“, in dem das Mitsingen zum Programm gehört. So gelten auch hier die Spieler des FC Bayern München als Stammgäste.

Oktoberfestbesucher feiern im Paulaner-Festzelt.
Oktoberfestbesucher feiern im Paulaner-Festzelt.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Paulaner-Festhalle ihr ganz eigenes Anzapfritual. Natürlich wird das Bier der gleichnamigen Brauerei ausgeschenkt.

Mehr Informationen gibt es unter www.paulanerfestzelt.de.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lageplan für das Oktoberfest
:Wo welches Wiesn-Zelt steht

18 große und kleine Bierzelte gibt es auf dem Oktoberfest: Wo man Hofbräu-Festzelt, Fischer-Vroni oder die Ochsenbraterei findet – der Wiesn-Lageplan.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite