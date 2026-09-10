Das Löwenbräu-Festzelt ist beliebter Treffpunkt, vor allem auch bei – wie sollte es anders sein – den Spielern und Fans des TSV 1860 München, den „Löwen“. Und keine Sorge, der 4,5 Meter große Löwe, der den Eingang bewacht, brüllt zwar tatsächlich, ist aber ansonsten ganz brav.
Platz gibt es hier für 5700 Gäste, im Biergarten draußen haben nochmal 2800 Besucher Platz.
Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Löwenbrau-Zelt sein ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, stammt selbstverständlich von Löwenbräu.
Mehr Infos gibt’s auf www.loewenbraeuzelt.de.