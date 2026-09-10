"Löööweenbrääu!" In regelmäßigen Abständen schallt der Lockruf des Maskottchens über die Wiesn. Wer ihm ins Löwenbräu-Zelt folgt, wird mit Stimmung wie im Stadion belohnt.

Das Löwenbräu-Festzelt ist beliebter Treffpunkt, vor allem auch bei – wie sollte es anders sein – den Spielern und Fans des TSV 1860 München, den „Löwen“. Und keine Sorge, der 4,5 Meter große Löwe, der den Eingang bewacht, brüllt zwar tatsächlich, ist aber ansonsten ganz brav.

Das Löwenbräu-Zelt. Florian Peljak/Florian Peljak

Platz gibt es hier für 5700 Gäste, im Biergarten draußen haben nochmal 2800 Besucher Platz.

Ein Blick ins Löwenbräu-Zelt. Foto: Johannes Simon/Getty Images

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Löwenbrau-Zelt sein ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, stammt selbstverständlich von Löwenbräu.

Mehr Infos gibt’s auf www.loewenbraeuzelt.de.