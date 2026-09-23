Es hat etwas von Räuber und Gendarm, von Katz und Maus, von Kinderspiel. Und der Ablauf ist wie folgt: Die städtischen Mitarbeiter auf dem Oktoberfest bekommen einen Hinweis. Irgendwo da draußen, auf der Festwiese, streamt jemand. Auf Twitch , auf YouTube oder Tiktok , auf jeden Fall aber entgegen der Wiesnregeln. Und dann? Herrscht Alarmzustand.

Im Medienzentrum auf der Wiesn, hinter der Schottenhamel-Festhalle, macht sich ein Mitarbeiter auf Richtung Festwiese. Richtung Fischer-Vroni im Norden, Riesenrad im Süden, Teufelsrad oder Toboggan im Osten. Je nachdem, von wo aus gerade live in alle Welt gestreamt wird. Den genauen Standpunkt macht der Mitarbeiter der Stadt ausfindig, ausgehend davon, was er im Livestream sieht. Die Fahrgeschäfte, die Zelte im Hintergrund sind Hinweis genug.

Und wenn der städtische Mitarbeiter den Streamer abfängt, bekommt dieser eine Ansage. Beim ersten Verstoß noch freundlich und mit dem Hinweis, dass Livestreams vom Oktoberfest verboten sind. Beim zweiten gegebenenfalls ein Wiesnverbot. Fangen spielen, mit echten Konsequenzen.

Während des Oktoberfests von der Theresienwiese live zu streamen, ist schon immer verboten. Für das Verbot macht die Stadt ganz verschiedene Gründe geltend: Niemand, der auf der Wiesn bummelt, soll gegen seinen Willen für eine größere Öffentlichkeit im Netz auftauchen, als Kulisse für einen Streamer.

Und dann gibt es noch die Sicherheitsgründe. Mal angenommen, ein bekannter Streamer taucht auf der Wiesn auf, ruft seine zahlreichen Follower dazu auf, zu ihm zu stoßen. Das Chaos ist absehbar. Erst recht abends oder zum Reservierungswechsel, wo zum Beispiel die Wirtsbudenstraße jetzt schon proppenvoll ist. Und unrealistisch ist das Szenario nicht: Der Streamer MontanaBlack, bürgerlich Marcel Eris, tauchte in der Vergangenheit etwa schon mehrmals auf dem Hamburger Dom auf. Mitsamt beachtlichen Teilen seiner Fangemeinde, beachtlich zumindest für eh schon überfüllte Volksfestgassen. Der Dom ist das große Volksfest der Hansestadt und findet dreimal im Jahr statt.

An dem Verbot hat sich in den vergangenen Jahren nichts verändert. Die Stadt ist heuer aber sehr hinterher, es auch konsequent durchzusetzen. Sie hat etwa „No Livestreaming“-Sticker mitsamt offiziellem Oktoberfestlogo herstellen lassen und auf der Festwiese verteilt, damit es auch die verstehen, die kein Deutsch sprechen. Und sie schickt eben Mitarbeiter aus, die jeden Livestream, auf den sie aufmerksam gemacht werden, unterbinden. Das Auffinden der Streams, das sogenannte Social Monitoring, übernimmt eine Agentur.

Wiesnbummel von Hummels : Willkommen bei Cathys Content-Basar Die Tracht sehen sie als stringente Modelinie und die Theresienwiese als super Ort, um Insta-Posts zu kreieren. Einblicke in eine Parallelwelt, in der das Oktoberfest zur Kulisse wird. Von Philipp Crone ...

Zwei Mitarbeiter sprachen am Dienstagabend von gut einem Dutzend Fällen, also drei pro Wiesntag, in denen sie schon ausrücken mussten. Eine Mitarbeiterin konfrontierte einen Streamer, der aus dem Teufelsrad heraus live ins Netz sendete. Ein anderer wartete vor dem Klohäuschen, während drinnen ein Mann per Stream der Welt Einblicke gab, was es in einem Klohäuschen auf der Wiesn zu sehen gibt.

Livestreams sind nicht das einzige Format, bei dem die Stadt in diesem Jahr härter durchgreift als in den vergangenen Jahren. So wurden Regeln für Influencerinnen und Influencer, die vom Oktoberfest aus Inhalte produzieren und vor allem in ihre Feeds und Storys packen, auf diesen Berufsstand hin konkretisiert. Grundlegend gelten sie allerdings schon seit 2016. Influencerinnen und Influencer müssen nun, wie alle anderen Menschen, die auf dem Oktoberfest für kommerzielle Zwecke drehen wollen, eine Lizenz erwerben.

Vergangenes Jahr machte ein – selbstredend unerlaubter – Livestream bereits Schlagzeilen, allerdings unter ganz anderem Vorzeichen. Die Streamerin Kunshikitty streamte von der Wiesn, während ein Mann sie belästigte. Der Betrunkene rief ihr sexualisierte Kommentare entgegen, ließ nicht von ihr ab. Die Streamerin brachte den Fall zur Anzeige – und das gestreamte Videomaterial wurde Teil der Ermittlungen.