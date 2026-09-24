Besonders an diesem Bild sind nicht die Kruggrößen oder die nächste Damen-Wiesn wie die am Mittwoch von Mercedes, die offenbar im Trend liegt beim diesjährigen Oktoberfest . Nein, zwischen all den ablichtungswilligen Dirndl-Damen versteckt sich eine sonst sehr scheue Frau, die aber im Grunde eine der wichtigsten Figuren dieses Volksfestes ist. Angelika Fritz (ganz links) ist es nicht, sie ist Gastgeberin des Treffens am Mittwoch, der Mercedes-Wiesn bei Käfer. Johanna Schottenhamel (ganz rechts) ist es auch nicht, als Frau von Wiesnwirt Christian hat sie ja absolute Präsenz- und Posier-Pflicht. Viktoria Lauterbach (Zweite von rechts), Frau des gleichnamigen Schauspielers Heiner, ist ebenfalls eher omni- als raropräsent (wir bleiben in dieser Kolumne gerne sprachlich nahe bei den alten Römern, die ja ähnlich gut bechern konnten wie die Bajuwaren anno 2026). Und Hayah Jürgens (Mitte) ist auch eher mittelklasse-prominent, da man hier auf die beschreibenden Zusätze „Frau von“ und „Sohn von“ zurückgreifen muss bis zum wirklich prominenten Verwandten Udo Jürgens, dessen Schwiegertochter sie ist.

Almauftrieb bei Käfer : Das ganze Zelt feiert – und dann wird es hektisch am Tisch von Bill Kaulitz Tokio-Hotel-Bill, Ex-Bundestrainer Nagelsmann und eine Söder-Tochter: Alle wollen sie dabei sein, beim Almauftrieb im Käferzelt. Einblicke in das Gedränge, Geblitze und Gerufe bei dem Promi-Event schlechthin. Von Philipp Crone ...

Und nun gibt es einen Einblick in die Arbeit der Klatschfotografen. Der Kollege hatte das Bild zunächst beschriftet mit dem Namen der aktuellen Augustiner-Chefin Catherine Demeter als Zweite von links, die allerdings extrem scheu ist und sich kaum fotografieren lässt. Also freute sich der Kollege über den Foto-Fang. Er lag falsch, wenn auch nicht ganz daneben. Aber nach fünf Tagen Dauereinsatz kann man auch mal die 673. Frau im Dirndl verwechseln. Es handelt sich zwar schon um eine Münchner Bier-Größe, aber um Franziska Reichert, Wirtin der Bräurosl.

Regine Sixt und Uschi Glas

Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image

Bei einem Krugkränzchen der Wiesn-Gesellschaft darf sie natürlich nicht fehlen. Uschi Glas ist eine von wenigen Oktoberfest-Besucherinnen, die zwar oft auf Veranstaltungen kommen können und sich ablichten lassen, deren Auftritte aber niemals aufdringlich wirken. Glas, die hier neben Regine Sixt bei der Damenwiesn von Mercedes zu sehen ist, hat eine leichte Distanz gewahrt zu dem ganzen Trubel um ihre VIP-Einladungen herum und sich im Laufe der Jahrzehnte einen Fotoblick angeeignet, der nie abweisend oder angestrengt wirkt, gleichzeitig aber auch nicht allzu begeistert. Und eine Auffall-Pose, wie sie sonst oft zu sehen ist, gibt es bei der Schauspielerin ohnehin nicht, höchstens ein Winken ist ihr zu entlocken. Aufgefallen ist sie trotzdem schon in diesem Jahr, beim Anstich, mit einem 40 Jahre alten Dirndl, über das selbst der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet hat.

Viktoria Lauterbach und Clarissa Käfer

Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image

Nach den ersten aufregenden Tagen für Boulevard-Reporter kommen so langsam auch mal die Menschen in den Wiesn-Fokus, die gastgebende Wirte sind, in diesem Fall die Wirtin. Clarissa Käfer (rechts), die sonst auch nicht so oft im Bild ist wie ihr Mann Michael. Seit 2013 sind die beiden verheiratet, damals mit einer standesgemäß prominent besetzten Gästeliste, die allein eine ganze Woche lang diese Kolumne füllen würde. Ob Viktoria Lauterbach (links) auch zugegen war, die Frau von Schauspieler Heiner Lauterbach, ist hingegen nicht überliefert.

Laura Schmitt

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

Dieser Schnappschuss ist eine wahre Goldgrube für Menschen, die gerne spekulieren. Laura „Abla“ Schmitt ist hier zu sehen, am Mittwoch auf der Wiesn. Schmitt ist Influencerin und deshalb nicht unbedingt eine Seltenheit auf dem Oktoberfest. Auch hier ist allerdings die Partner-Frage von größerer Bedeutung, wie bereits bei den genannten „Frauen von“. Schmitt ist mit Dani Olmo liiert. Der Spanier ist aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag, war aber auch schon in der Bundesliga bei Leipzig aktiv. Und derzeit berichten sämtliche halbseriösen Transfer-Portale über das Gerücht, dass der FC Bayern an Olmo interessiert sei, der beim letzten Liga-Spiel von Barcelona am Samstag in der 75. Minute eingewechselt wurde. Was sagt Schmitt dazu? Nichts, sie spricht auf ihrem Kanal ausschließlich über Mode, nicht einmal ein versteckter Hinweis wie eine Einlassung zum Wiesntrikot der Bayern. Oder doch? An einer Stelle schreibt sie: „Ich will in München geboren sein.“

Julia und Nina Meise

Foto: Andy Knoth/Agency People Image

In dieser Kolumne ist viel erlaubt, im Grunde alles außer Namenswitzen. Wobei womöglich ein Gag wie: Die Meise-Zwillinge sind Influencerinnen, oder auch Twinfluencer, was hier auftauchen darf zur Freude des schon leicht wiesngeschädigten Kolumnisten, weil sich die beiden Damen selbst so nennen. In diesem Fall kommt die Prominenz also nicht durch die Zusätze wie „Frau von“ oder „Mann von“, sondern natürlich „Schwester von“.