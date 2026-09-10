Eine Mass mit der Münchner Schickeria und allen, die gerne dazugehören würden? Dafür ist Michael Käfers Wiesn-Schänke die richtige Adresse.

Käfers Wiesn-Schänke ist das Promizelt schlechthin. Hier lassen sich die Fußballstars des FC Bayern und die dazugehörigen Vereinslegenden gerne blicken, dazu weitere A-, B- oder C-Promis. Die Münchner Prominenz bleibt hier weitgehend unter sich. Im Zelt haben gerade einmal 1500 Leute Platz. Im Außenbereich gibt es noch etwa 2000 weitere Sitzplätze.

Michael und Clarissa Käfers Wiesn-Schänke ist bis 1 Uhr geöffnet. Zu später Stunde aber verschafft einem oft nur noch ein bekannter Name Einlass ins Zelt.

Von Aussen eher unscheinbar, aber Innen feiert die High-Society und alle, die es gerne wären. Foto: Florian Peljak/ dpa

Neben Paulaner-Bier gibt es hier auch einiges an Wiesn-Spezialitäten aus dem Käferschen Feinkost-Imperium. Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch Käfers Wiesn-Schänke ihr ganz eigenes Anzapfritual. Ausgeschenkt wird Paulaner.

Mehr Infos zur Wiesn-Schänke gibt’s auf www.feinkost-kaefer.de/wiesn-schaenke.