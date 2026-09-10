Zum Hauptinhalt springen

Mit den Promis feiernKäfer-Zelt auf dem Oktoberfest

Ein Blick in den Biergarten des Käferzelts.
Ein Blick in den Biergarten des Käferzelts.
Foto: Stephan Rumpf

Eine Mass mit der Münchner Schickeria und allen, die gerne dazugehören würden? Dafür ist Michael Käfers Wiesn-Schänke die richtige Adresse.

SZ bei Google bevorzugen

Käfers Wiesn-Schänke ist das Promizelt schlechthin. Hier lassen sich die Fußballstars des FC Bayern und die dazugehörigen Vereinslegenden gerne blicken, dazu weitere A-, B- oder C-Promis. Die Münchner Prominenz bleibt hier weitgehend unter sich. Im Zelt haben gerade einmal 1500 Leute Platz. Im Außenbereich gibt es noch etwa 2000 weitere Sitzplätze.

Michael und Clarissa Käfers Wiesn-Schänke ist bis 1 Uhr geöffnet. Zu später Stunde aber verschafft einem oft nur noch ein bekannter Name Einlass ins Zelt.

Von Aussen eher unscheinbar, aber Innen feiert die High-Society und alle, die es gerne wären.
Von Aussen eher unscheinbar, aber Innen feiert die High-Society und alle, die es gerne wären.
Foto: Florian Peljak/ dpa

Neben Paulaner-Bier gibt es hier auch einiges an Wiesn-Spezialitäten aus dem Käferschen Feinkost-Imperium. Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch Käfers Wiesn-Schänke ihr ganz eigenes Anzapfritual. Ausgeschenkt wird Paulaner.

Mehr Infos zur Wiesn-Schänke gibt’s auf www.feinkost-kaefer.de/wiesn-schaenke.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lageplan für das Oktoberfest
:Wo welches Wiesn-Zelt steht

18 große und kleine Bierzelte gibt es auf dem Oktoberfest: Wo man Hofbräu-Festzelt, Fischer-Vroni oder die Ochsenbraterei findet – der Wiesn-Lageplan.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite