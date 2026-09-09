Das Hofbräu-Festzelt ist das Epizentrum der Oktoberfest-Eskalation: Wer feiern und Leute aus aller Welt kennenlernen will, ist hier richtig und findet rasend schnell Gleichgesinnte.

Dass sich der bayerische Staat eine eigene Brauerei leistet? Interessant. Dass diese Brauerei aus München ein Zelt auf dem Oktoberfest betreibt? Nur logisch. Dass dieses quasi staatliche Zelt aber das Epizentrum der Feier-Eskalation ist, mag dann doch etwas verwundern. Nirgendwo auf dem Oktoberfest wird der Exzess stärker zelebriert als im Hofbräu-Zelt.

Der Grund liegt am internationalen Publikum, das vom Namen angelockt wird. Selbst in England, Australien und natürlich in Italien ist der sesshafte Bruder des Zelts, das Hofbräuhaus in der Münchner Innenstadt, ein Begriff. Also pilgern die Besucher in Massen aus aller Welt in das Oktoberfestzelt mit ähnlichem Namen.

Drinnen wacht ein überlebensgroßer Engel Aloisius über das feiernde Volk unter ihm. Die Leute trinken Bier in Massen (meist aus Krügen, manchmal auch aus anderen krugähnlichen Dingen) und tanzen ausgelassen zur Wiesn-Partymusik – vor allem im Stehbereich des größten Wiesnzelts (der fasst allein schon 1000 Personen). Der Wiesn-Filzhut-Träger ist hier zu Hause, der Traditionalist oder Münchner Schickimicki eher weniger – und gerade das macht den besonderen Charme des Zelts aus. Wer feiern und Leute aus aller Welt kennenlernen will, ist hier richtig und findet rasend schnell Gleichgesinnte – für die Party im Zelt und vielleicht auch für danach.

Der Engel Aloisius im Hofbräu-Zelt. Foto: Catherina Hess

Am letzten Abend kommt es hier dann zu den wohl schönsten Szenen des Oktoberfests. Wie in jedem Wiesn-Zelt gibt es auch im Hofbräu-Zelt ein festes Abschiedsritual zum finalen Schankschluss. Dann klettern die Bedienungen auf die Bierbänke, zünden Wunderkerzen an und das ganze Zelt singt im Schummerlicht zu „Angels“ von Robbie Williams mit. Das Zelt bietet Platz für rund 10.000 Personen (davon 3034) Plätze im Biergarten und 1000 Stehplätze).

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Hofbräu-Zelt sein ganz eigenes Anzapfritual. Es ist zudem die einzige Festhalle, in der Hofbräu-Bier getrunken wird.

Mehr Infos gibt es unter hb-festzelt.de.