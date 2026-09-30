Ruhig und bedächtig spricht Bernd Wimmer mit dem Mann, der es sich auf einer leeren Bierkiste hinter dem Imbiss Yorma’s mitten auf dem Querbahnsteig im Münchner Hauptbahnhof gemütlich gemacht hat – und partout nicht aufstehen will. Die Weigerung, sich vom Biertragl zu erheben, hat kurz zuvor zu einer lautstarken, verbalen Auseinandersetzung mit dem Yorma’s-Mitarbeiter geführt, der den leeren Behälter aufräumen wollte. Schnell sind die Mitarbeiter der DB Sicherheit zur Stelle, reihen sich um den Mann auf der Bierkiste auf, und Wimmer sucht das Gespräch mit dem etwas angetrunkenen Wiesngänger. Kurze Zeit später erhebt sich dieser und verlässt den Biertragl-Tatort, ohne weiter Stress zu machen. „Ich habe ihm ganz ruhig gesagt, dass es auch anderswo schöne Sitzgelegenheiten gibt“, sagt Wimmer. „Das war alles.“

Etwa eine halbe Million Reisende kommen an normalen Tagen am Münchner Hauptbahnhof an oder reisen von dort ab. Zur Wiesn sind es laut Deutscher Bahn (DB) noch einmal 100 000 Reisende mehr, die auf einer der größten Baustellen der Republik bei laufendem Betrieb hinzukommen – und vor allem Richtung Festwiese strömen.

Dass dieser Bahnhof auch ohne die zusätzliche Wiesn-Belastung ein Knotenpunkt am Limit ist, wurde in diesem Jahr bereits mehrfach deutlich. Im Mai etwa war es zu chaotischen Szenen und einem gefährlichen Gedränge am Starnberger Flügelbahnhof gekommen, als binnen kürzester Zeit zu viele Menschen mit den Zügen ankamen und es für sie zwischen der Baustelle und den Gleisen kein Vor und Zurück mehr gab. Ähnliche Szenen wiederholten sich im Juni in der Gleishalle, als es in Augsburg zu einem Polizeieinsatz kam, Züge dorthin nicht mehr abfahren konnten und sich dadurch ein gefährlicher Pulk bildete. Die Bahn musste eingestehen, dass ihr Sicherheitskonzept versagt hatte.

Auch vor dem Hintergrund dieser Ereignisse, bei denen glücklicherweise kein Mensch zu Schaden kam, hat die DB ihr Sicherheitskonzept für die Wiesn überarbeitet. Mehr Sicherheitspersonal, mehr Mitarbeiter, die mit großen Finger-Handschuhen an den Bahnsteigen Reisende lenken, mehr Kundenbetreuer – und vor allem mehr Platz durch weniger Bauflächen während der Wiesn sind die wichtigsten Maßnahmen des Programms. Und Menschen wie Bernd Wimmer oder Christian Härtl, die nah an den Reisenden dran sind und Hilfe leisten, wann immer es nötig ist.

Bernd Wimmer (Mitte) ist mit seinen Kollegen von der DB Sicherheit im Münchner Hauptbahnhof unterwegs. Robert Haas

Mitarbeiter weisen den Wiesnbesuchern mit überdimensionierten Handschuhen den Weg. Robert Haas

Härtl ist in seiner blauen Uniform und der dunkelroten Mütze, aber auch dank seiner Körpergröße in der gut gefüllten Gleishalle kaum zu übersehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der 32-Jährige, der seit zehn Jahren bei der DB Information als Servicekraft arbeitet, fast immer ein Lächeln aufsetzt.

Er gehört zu den etwa 120 Mitarbeitern der DB Information, die allein am Münchner Hauptbahnhof im Einsatz sind, um den Reisenden in nahezu allen Lebenslagen zu helfen. „Wenn Menschen mit dem Zug in München ankommen, sind wir die erste Anlaufmöglichkeit zu allen möglichen Fragen. Wir sind die ersten Problemlöser“, sagt Härtl – und lächelt, als ihn kurz darauf ein Mann anspricht. Er hat Fragen zu seiner Verbindung, und Härtl, der sein Handy zückt und die Fahrpläne checkt, seine schnelle Antwort parat. Die digitale Unterstützung aber hätte er meist gar nicht nötig, sagt er: „Ich kenne schon noch viele Strecken auswendig und sehr viele Zugnummern.“

Im Hauptbahnhof sind in diesen Tagen die Sicherheits- und Servicekräfte kaum zu übersehen. Mitarbeiter der DB Sicherheit, der Bundespolizei, im Untergrund die U-Bahn-Wache. Und diese sichtbare Präsenz ist gewollt; nicht als bedrohliche Machtdemonstration, sondern um den Reisenden ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. „Wir wollen, dass die Menschen sich wohlfühlen und sicher nach Hause kommen“, sagt DB-Mitarbeiter Wimmer. „Und sie sollen wissen: Wenn etwas passiert, sind wir da.“ Eine Waffe benötigen die Kräfte der DB Sicherheit dabei nicht, sie tragen lediglich einen Stock und ein Abwehrspray an der Uniform. „Wir haben bisher immer alles so regeln können“, sagt Wimmer.

Etwa 100 000 Reisende zusätzlich kommen während der Wiesn pro Tag am Münchner Hauptbahnhof an oder reisen von dort ab. Robert Haas

Es gibt aber auch Situationen, da müssen die Bahn-Sicherheitskräfte die Hilfe der Kollegen von der Polizei anfordern – wie sich an diesem Abend zeigt. Auf der Rampe zur Gleishalle an der Bayerstraße halten zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit einen Mann auf seinem hell leuchtenden, überdimensionierten Dreirad auf, der gerade die Zufahrt herauffährt, was am Hauptbahnhof nicht erlaubt ist. Mehrfach versuchen die Sicherheitskräfte, den Mann zum Absteigen zu bewegen, halten ihn dabei an den Armen fest; doch der Dreiradfahrer ist nicht zu beruhigen. Letztlich rufen die DB-Mitarbeiter in der Nähe stehende Polizeibeamte herbei, die den Fall übernehmen. Und beruhigen.

„Die Polizei kommt ins Spiel, wenn es um hoheitliche Rechte geht und da, wo unsere Rechte eingeschränkt sind“, sagt Wimmer. Etwa beim Zwangsvollzug oder der Erhebung von Personalien. „Aber die meisten Situationen lösen wir selbst.“ Hierfür würden die Kolleginnen und Kollegen mit speziellen Deeskalationstrainings geschult. „Ich bezeichne uns gerne als Streetworker am Bahnhof. Wir müssen jeden gleich behandeln“, sagt der 46-Jährige.

Auch die Servicemitarbeiter der DB Information erhalten regelmäßig entsprechende Schulungen. „Wenn zum Beispiel ein Mann auf einer Bank eingeschlafen ist, erkundigen wir uns, wie es ihm geht“, sagt Härtl. „Aber wir fassen ihn nicht an.“

Die Kundenbetreuer geben auch touristische Tipps

Der Reisende, also der Kunde, wie der Kundenbetreuer sagt, müsse immer respektvoll behandelt werden. Wenn er Hilfe beim Umsteigen benötigt, wenn er in der Mobilität eingeschränkt ist. Wenn er den letzten Zug verpasst hat und ein Taxi und ein Hotelzimmer benötigt. „Wir geben auch gerne Tipps, wenn es um touristische Ziele geht“, sagt Härtl und lächelt. „Und manchmal bekommen wir auch ein Wiesnherz geschenkt.“

Stress ist den beiden bei ihrer Arbeit im Hauptbahnhof nicht anzumerken. „Es ist dieses Jahr nicht so viel los“, sagt Härtl, der, wie er meint, die Wiesn-Zeit immer sehr genieße. „Es gibt immer was zu sehen. Fesche Männer und Frauen.“ Als Münchner aber gehe er selbst erst am letzten Wochenende auf die Theresienwiese. Und Wimmer, der in diesem Jahr seine 23. Wiesnzeit im Hauptbahnhof bestreitet und auch schon schlimmere Szenen wie Messerstechereien und Schlägereien erlebt hat, sagt sogar: „In all den Jahren ist das die bisher ruhigste Wiesn.“ Da fällt auch ein Mann in Lederhose auf einem leeren Biertragl kaum auf.