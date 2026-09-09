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Unter weiß-blauem HimmelHacker-Festzelt auf dem Oktoberfest

Das Zelt ist reichlich dekoriert im Inneren.
Das Zelt ist reichlich dekoriert im Inneren.
Foto: Leonhard Simon

Unter dem "Himmel der Bayern" im Hacker-Zelt feiern gstandene Mannsbilder und junge Wiesnbesucher gemeinsam.

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Im Hackerzelt trifft sich die Jugend, um zu feiern. Aber auch gstandene Trachtler fühlen sich hier wohl. Nicht umsonst gibt's nur hier den echten Himmel der Bayern.

2016 wurde das Zelt neu gebaut. Wie schon im alten Zelt hat im neuen das Atelier Rudi Reinstadler die gesamten Seitenwände so mit München-Motiven bedeckt, dass die Stadtansichten nach oben direkt in den blauen Himmel übergehen.

Das Hacker-Festzelt von der Wirtsbudenstraße aus.
Das Hacker-Festzelt von der Wirtsbudenstraße aus.
Foto: Florian Peljak

Wer einen Platz unterm Himmelszelt bekommen will, muss früh dran sein. Im Hacker-Festzelt haben etwa 6840 Gäste Platz, dazu kommen noch 2540 Plätze im Außenbereich.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Hacker-Zelt ihr ganz eigenes Anzapfritual. Ausgeschenkt wird Hacker-Pschorr.

Mehr Infos zum Hacker-Zelt gibt’s auf www.hacker-festzelt.de.

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