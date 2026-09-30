Auf dem Oktoberfest kann man die neue Liebe finden, aber die aktuelle Beziehung auch gefährden. Paartherapeutin Kathrin Göttler weiß, was sich Paare vorher fragen sollten – und wann man einen Seitensprung besser nicht beichtet.

„Die Prüfung, ob die Beziehung wirklich Bestand hat im Alltag, kommt ja ohnehin, egal, wo man sich kennengelernt hat“, sagt die Paartherapeutin Kathrin Göttler.

Nach dem Oktoberfest sind bei manch einem nicht nur Leber und Geldbeutel strapaziert, sondern auch die Beziehung. Ein kleiner Flirt im Festzelt, ein bisschen Fremd-Knutschen auf der After-Wiesn oder vielleicht sogar ein One-Night-Stand mit der Frau, die man auf der Bierbank kennengelernt hat. Und was dann? Diplom-Sozialpädagogin und Paar- und Familientherapeutin Kathrin Göttler, 55, von „Pro Familia“ in München weiß Rat.