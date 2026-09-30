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OktoberfestIst die Wiesn Fremdgeh-Falle oder Beziehungsmarkt?

Lesezeit: 7 Min.

„Die Prüfung, ob die Beziehung wirklich Bestand hat im Alltag, kommt ja ohnehin, egal, wo man sich kennengelernt hat“, sagt die Paartherapeutin Kathrin Göttler.
„Die Prüfung, ob die Beziehung wirklich Bestand hat im Alltag, kommt ja ohnehin, egal, wo man sich kennengelernt hat“, sagt die Paartherapeutin Kathrin Göttler.
Foto: Andreas Gebert/dpa

Auf dem Oktoberfest kann man die neue Liebe finden, aber die aktuelle Beziehung auch gefährden. Paartherapeutin Kathrin Göttler weiß, was sich Paare vorher fragen sollten – und wann man einen Seitensprung besser nicht beichtet.

Interview von Johanna Feckl

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Nach dem Oktoberfest sind bei manch einem nicht nur Leber und Geldbeutel strapaziert, sondern auch die Beziehung. Ein kleiner Flirt im Festzelt, ein bisschen Fremd-Knutschen auf der After-Wiesn oder vielleicht sogar ein One-Night-Stand mit der Frau, die man auf der Bierbank kennengelernt hat. Und was dann? Diplom-Sozialpädagogin und Paar- und Familientherapeutin Kathrin Göttler, 55, von „Pro Familia“ in München weiß Rat.

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Auf dem „Wiesn Camp“ im Münchner Osten kann man schon für 25 Euro schlafen. Dort ist es saukalt, dunkel und riecht nach Pferd. Trotzdem zieht es hier Gäste aus aller Welt hin – und sie schwärmen nicht nur vom Preis.

SZ PlusVon Franziska Peer und Anna Bolten, Fotos: Catherina Hess

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