Nach dem Oktoberfest sind bei manch einem nicht nur Leber und Geldbeutel strapaziert, sondern auch die Beziehung. Ein kleiner Flirt im Festzelt, ein bisschen Fremd-Knutschen auf der After-Wiesn oder vielleicht sogar ein One-Night-Stand mit der Frau, die man auf der Bierbank kennengelernt hat. Und was dann? Diplom-Sozialpädagogin und Paar- und Familientherapeutin Kathrin Göttler, 55, von „Pro Familia“ in München weiß Rat.
OktoberfestIst die Wiesn Fremdgeh-Falle oder Beziehungsmarkt?
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Auf dem Oktoberfest kann man die neue Liebe finden, aber die aktuelle Beziehung auch gefährden. Paartherapeutin Kathrin Göttler weiß, was sich Paare vorher fragen sollten – und wann man einen Seitensprung besser nicht beichtet.
Interview von Johanna Feckl
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