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Essen auf dem OktoberfestSteckerlfisch gehört zur Wiesn wie Bier – doch er ist in Gefahr

Lesezeit: 8 Min.

Bis jetzt landen noch Makrelen aus Norwegen, Schottland und Dänemark sowie Forellen und Saiblinge auf dem sogenannten Bodenfeuer der Fischer-Vroni.
Bis jetzt landen noch Makrelen aus Norwegen, Schottland und Dänemark sowie Forellen und Saiblinge auf dem sogenannten Bodenfeuer der Fischer-Vroni.
Foto: Leonhard Simon

Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt.

Von Astrid Becker

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