Die Oberpfalz zeigt sich hier von ihrer lieblichen Seite. Sanfte Hügel, grüne Wälder, Felder und Wiesen. Kleine Straßen führen durch die Dörfer. Und immer wieder Wasser. Ein Teich, noch einer, dahinter der nächste. Manche liegen versteckt hinter Bäumen, andere offen in der Landschaft. Seit Jahrhunderten gehören sie zu dieser Gegend. Die Oberpfalz ist Teichland.
Essen auf dem OktoberfestSteckerlfisch gehört zur Wiesn wie Bier – doch er ist in Gefahr
Lesezeit: 8 Min.
Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt.
Von Astrid Becker
Lesen Sie mehr zum Thema