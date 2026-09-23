Hitze, Wassermangel und sinkende Makrelenbestände erschweren die Versorgung von Betrieben wie der Fischer-Vroni. Besuch bei einem Fischereibetrieb, der kreative Antworten findet – und über exotische Fische nachdenkt.

Bis jetzt landen noch Makrelen aus Norwegen, Schottland und Dänemark sowie Forellen und Saiblinge auf dem sogenannten Bodenfeuer der Fischer-Vroni.

Die Oberpfalz zeigt sich hier von ihrer lieblichen Seite. Sanfte Hügel, grüne Wälder, Felder und Wiesen. Kleine Straßen führen durch die Dörfer. Und immer wieder Wasser. Ein Teich, noch einer, dahinter der nächste. Manche liegen versteckt hinter Bäumen, andere offen in der Landschaft. Seit Jahrhunderten gehören sie zu dieser Gegend. Die Oberpfalz ist Teichland.