Zum Hauptinhalt springen

Münchner OktoberfestAlle Wiesnzelte zugelassen – aber nur unter Vorbehalt

Lesezeit: 1 Min.

Im Fokus der juristischen Auseinandersetzungen um eine mögliche EU-weite Ausschreibung des Oktoberfests steht auch die Festhalle der Familie Schottenhamel.
Im Fokus der juristischen Auseinandersetzungen um eine mögliche EU-weite Ausschreibung des Oktoberfests steht auch die Festhalle der Familie Schottenhamel. Felix Hörhager/dpa
  • Der Münchner Stadtrat hat alle bisherigen Wiesnzelte zugelassen, aber nur unter Vorbehalt wegen laufender juristischer Auseinandersetzungen.
  • Wirt Alexander Egger will gerichtlich klären lassen, ob das Oktoberfest europaweit ausgeschrieben werden muss.
  • Auf der Oidn Wiesn übernimmt Michael Bietsch das einstige Volkssängerzelt Schützenlisl zusammen mit zwei Partnern.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Wegen des Streits um eine mögliche europaweite Ausschreibung der Festhallen läuft in diesem Jahr manches anders. Klar aber ist: Eine Veränderung wird es auf der Oidn Wiesn geben.

Von Astrid Becker

Normalerweise werden die Wiesnzelte im Wirtschaftsausschuss vergeben und der Stadtrat folgt den Beschlüssen dazu. Aber in diesem Jahr ist manches anders: Diesmal musste die Vollversammlung darüber befinden, wer im September auf dem Oktoberfest vertreten sein wird. Die erneute Zulassung aller bisherigen Festhallen durch den Stadtrat ist nach Informationen der SZ am Montag ohne weitere Diskussion in nichtöffentlicher Sitzung erfolgt – allerdings nur unter Vorbehalt.

Hintergrund dafür ist der Vorstoß des Münchner Wirts Alexander Egger, auf juristischem Weg klären zu lassen, ob die Wiesn europaweit ausgeschrieben werden muss. Im Fokus stehen dabei exemplarisch die Standorte für die Festhallen der Familie Schottenhamel und der Paulaner-Brauerei. Um diese wird es in dem Nachprüfungsantrag Eggers und seiner Anwälte vor der Vergabekammer Südbayern in der kommenden Woche gehen.

Oktoberfest
:Keine Champagner-Duschen mehr auf der Wiesn

Eine Klage gegen Zelt-Vergaben, Sorgen um die Sicherheit, Abschwung auf der Oidn Wiesn: Selten gab es ähnlich viel Aufregung bei den Vorbereitungen fürs Oktoberfest. Und nun soll auch noch die Dekadenz begrenzt werden.

SZ PlusVon Astrid Becker, Sebastian Krass und Jacqueline Lang

Nach der nichtöffentlichen Beschlussvorlage, die der SZ vorliegt, sollen nun aber sämtliche Zulassungen der gastronomischen Großbetriebe auf dem Oktoberfest erfolgen „unter der auflösenden Bedingung eines rechts- beziehungsweise bestandskräftigen Unterliegens“ der Stadt, so die Formulierung. Also unter Vorbehalt, je nachdem, wer die juristischen Auseinandersetzungen gewinnt. Die Vergabekammer wird sich nach Informationen der SZ am 19. Mai damit befassen, einen Tag später ist erneut eine Plenumssitzung des Stadtrats angesetzt. Um was es dann dort gehen soll, ist noch nicht bekannt.

Ebenfalls unter Vorbehalt hat der Stadtrat Alexander Egger als großen Wiesnwirt abgelehnt. Wieder zugelassen wurde aber seine Hühnerbraterei „Münchner Stubn“. Änderungen gibt es auf der Oidn Wiesn: Das einstige Volkssängerzelt Schützenlisl übernimmt Michael Bietsch, der bisher die historische Kegelbahn betrieben hat, zusammen mit Florian Fendt und Manfred Kneifel von der „Münchner Suppenküche“.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Streit um Oktoberfest-Monopol
:Der Mythos der Münchner Brauereien gerät ins Wanken

Seit Generation beherrschen dieselben Biermarken das Bild vom Oktoberfest. Was das tatsächlich mit Tradition zu tun hat, wer am Monopol kratzt – und wer davon profitieren könnte.

SZ PlusVon Astrid Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite