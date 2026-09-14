Das Festzelt Tradition ist das größte Zelt auf der Oidn Wiesn. Der Wirt wirbt mit dem Spruch „Zurück zur Gemütlichkeit“ – völlig zu Recht.

Manch Einheimischer hat jahrelang einen weiten Bogen um die Wiesn gemacht: zu voll, zu laut, zu kommerziell. Doch seit 2010, als anlässlich des 200-jährigen Bestehens des Oktoberfests, die Oide Wiesn erstmal aufgebaut wurde, gibt es eine Alternative: Hier, am separierten Gelände (Achtung: vier Euro Eintritt, bis 14 Jahre umsonst), lässt es sich etwas geruhsamer feiern. Manch einer hat so seine Liebe zum Oktoberfest wiederentdeckt.

Das Festzelt Tradition, das größte Bierzelt auf der Oidn Wiesn, setzt auf traditionelle Blasmusik, Bier aus Steinkrügen, einem Tanzboden „wie in alten Zeiten“ und echte Goaßlschnoizer. (Für alle Nicht-Bayern: Das sind Burschen in Tracht, die ihre Peitschen im Takt schnalzen lassen.) Viele Besucher kommen in echter Tracht – nicht in Billigdirndln.

Auf dem Tanzboden im Festzelt Tradition darf das Tanzbein geschwungen werden. Foto: Stephan Rumpf

Speisekarte im Festzelt Tradition

Kulinarisch ist alles – wie der Name vermuten lässt – sehr traditionell gehalten: Brotzeit- und Wurstgerichte, Steckerlfisch, Hendl, Schweinshaxe und alle erwartbaren bayerischen Klassiker. Für Vegetarier und Veganer gibt es ein paar wenige Gerichte.

Öffnungszeiten und Zeltinfos

Das Bier der Augustiner-Brauerei kommt hier nicht aus einem Stahltank, sondern wird aus Holzfässern gezapft. Im Festzelt Tradition ist Platz für 5000 Personen und für weitere 2070 im Biergarten. Geöffnet ist es von 10 Uhr bis 23.30 Uhr.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch das Festzelt Tradition sein ganz eigenes Anzapfritual.

Mehr Infos gibt es unter http://www.oktoberfestzelt-tradition.de/.