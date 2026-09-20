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FC Bayern auf dem OktoberfestFauxpas in Blau

Lesezeit: 3 Min.

Michael Olise (links) und Jamal Musiala auf dem Balkon des Käferzelts, wo Olise zumindest für die Fotografen des FC Bayern posiert.
Michael Olise (links) und Jamal Musiala auf dem Balkon des Käferzelts, wo Olise zumindest für die Fotografen des FC Bayern posiert.
Screenshot: instagram.com/fcbayern

Beim Besuch der Bayern-Profis auf der Wiesn irritiert der Auftritt eines Spielers, der sich den Fotografen draußen gar nicht zeigt.

Von Thomas Becker

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Wer auf der Wiesn zügig von A nach B will, kann schon mal Probleme bekommen. Ehe man sich versieht, ist man da ohne eigenes Verschulden zur falschen Zeit am falschen Platz. Zum Beispiel sonntagmittags in der schmalen Gasse neben dem Käfer-Zelt. Die ist kurz vor ein Uhr so gesteckt voll, dass irgendwann nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts geht. Eine ältere Dame, offenbar von A zu irgendeinem B strebend, stöhnt: „Was soll denn dieser Irrsinn?“ Die jüngere Begleitung klärt auf: „Da kommt jetzt gleich der FC Bayern.“ Eine Antwort, die das genervte Gesicht der Dame um kein Grad aufhellt. Ist halt nicht jeder Bayern-Fan.

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Kimmich trägt Hut, Davies volle Gesichtsmontur, und was macht nur Michael Olise? Die Spieler des FC Bayern am Sonntagmittag auf der Wiesn bei Käfer – fast alle im Fokus, nur einer drückt sich.

Von Philipp Crone

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