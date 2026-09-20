Wer auf der Wiesn zügig von A nach B will, kann schon mal Probleme bekommen. Ehe man sich versieht, ist man da ohne eigenes Verschulden zur falschen Zeit am falschen Platz. Zum Beispiel sonntagmittags in der schmalen Gasse neben dem Käfer-Zelt. Die ist kurz vor ein Uhr so gesteckt voll, dass irgendwann nichts mehr vorwärts und nichts mehr rückwärts geht. Eine ältere Dame, offenbar von A zu irgendeinem B strebend, stöhnt: „Was soll denn dieser Irrsinn?“ Die jüngere Begleitung klärt auf: „Da kommt jetzt gleich der FC Bayern.“ Eine Antwort, die das genervte Gesicht der Dame um kein Grad aufhellt. Ist halt nicht jeder Bayern-Fan.