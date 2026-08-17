Taschen, Flaschen oder Kinderwagen: Was auf dem Festgelände erlaubt ist und was nicht. Ein Überblick.

Was darf mit auf die Wiesn – und was nicht?

Was darf mit auf die Wiesn und was muss zu Hause bleiben? Ein Überblick über die Regeln, die die Stadt München festgelegt hat.

Welche Taschen-Größen sind auf der Wiesn erlaubt?

Die Tasche kann mit, aber sie darf nicht zu groß sein. Bis zu drei Liter Volumen oder nicht größer als 20 x 15 x 10 Zentimeter ist in Ordnung – das sind zum Beispiel kleine Rucksäcke oder Handtaschen. Das Gelände der Wiesn ist eingezäunt und an den Eingängen kontrolliert Sicherheitspersonal unterstützt von der Polizei die Größe und den Inhalt der Taschen.

Es wird dann eine „Security-Check-Banderole“ an das Teil geheftet – jeden Tag in einer anderen Farbe. Gegen eine Gebühr von fünf Euro kann man größeres Gepäck auch an den Eingängen P1, P5, P8 und P10 abgeben.

Darf ich Getränkeflaschen auf das Oktoberfest-Gelände mitnehmen?

Getränke darf man auf das Gelände mitbringen, solange sie sich nicht in Glasflaschen befinden. Das Wegbier muss also vor einem der Eingänge zurückbleiben. Ins Festzelt oder in den Biergarten darf man jedoch gar keine Flaschen oder Getränke mitnehmen. Sie werden von den Sicherheitskräften bei der Taschenkontrolle vor dem Zelteingang aussortiert.

Mittlerweile gibt es zehn Trinkwasserbrunnen auf dem Oktoberfest, an denen Besucherinnen und Besucher ihre Flaschen nachfüllen können. Die Wasserspender befinden sich bei den WC-Anlagen, am Eingang des Familienplatzls, am Eingang des Esperantoplatz, auf dem Gelände der Oidn Wiesn und beim Weißbierkarussell der Familie Fahrenschon.

Dürfen Kinderwägen oder Fahrräder mit auf die Wiesn?

Kinderwägen sind von Sonntag bis Freitag bis 18 Uhr erlaubt, der Veranstalter empfiehlt jedoch, möglichst darauf zu verzichten und Babys in einer Trage bei sich zu haben. Auch Kraxen sind erlaubt. Gegen eine Gebühr von fünf Euro kann man Kinderwägen bei der Gepäckaufbewahrung abgeben. An Samstagen und am Tag der Deutschen Einheit, am dritten Oktober, dürfen Kinderwägen allerdings nicht mit auf das Gelände genommen werden. Nach 20 Uhr werden Kinder unter sechs Jahren nicht mehr in die Bierzelte gelassen – auch nicht in Begleitung der Eltern.

Fahrräder, Roller, Rollschuhe, Inline Skates und Skateboards sind auf der Festwiese verboten, können aber am Haupteingang abgestellt werden.

Kann ich meinen Hund mit auf die Wiesn nehmen?

Mit Ausnahme von Assistenzhunden sind alle Tiere auf dem Oktoberfest verboten.

Was darf man sonst mitnehmen und was nicht?

Gehhilfen oder medizinische Geräte sind erlaubt und werden entsprechend am Eingang mit einer Banderole gekennzeichnet.

Gegenstände, die laut Stadt „als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffe verwendet werden können“ muss man dagegen zu Hause lassen. Das Trachtmesser darf man also nicht mitbringen. Ebenso keine Sprühdosen mit schädlichem Inhalt und keine ätzenden oder färbenden Substanzen.

Und der Regenschirm?

Der Schirm darf mit – egal ob Knirps oder ein größeres Exemplar. Jedoch häufen sich die zurückgelassenen oder vergessenen Schirme bei schlechtem Wetter oft an den Ein- und Ausgängen. Am schönsten ist ein Wiesn-Besuch allerdings sowieso bei sonnigem Wetter.