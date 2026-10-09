Eine florierende Nahversorgung hat ein 21-jähriger Mann aus Ebersberg während des Oktoberfests auf der Schwanthalerhöhe installiert – aus seinem Auto heraus. Allerdings war sein Angebot illegal: Kokain und andere Drogen verkaufte er an vorbeigehende Wiesnbesucher.

Die Drogenfahnder der Münchner Polizei waren auf den BMW aufmerksam geworden, der regelmäßig am Kiliansplatz stand. Beamte observierten das Auto und beobachteten schließlich einen Mann, der in das Auto einstieg und es kurze Zeit später am selben Ort wieder verließ.

Die Polizisten kontrollierten den 26-Jjährigen Kunden und fanden bei ihm eine kleine Menge Kokain. Er erklärte, dass er den Stoff gerade in dem Auto gekauft habe. Daraufhin nahmen sich die Beamten den BMW vor – und fanden an die 100 Einzelportionen Kokain und Ketamin, außerdem mehrere tausend Euro Bargeld. Der Fahrer wurde festgenommen und wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angezeigt.