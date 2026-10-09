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SchwanthalerhöheAus dem Auto heraus: 21-Jähriger verkaufte Koks an Wiesn-Besucher

Ein hohes Kundenpotenzial hat offenbar ein Dealer zur Oktoberfestzeit gesehen – und wurde beim illegalen Handel aber von der Polizei erwischt. (Symbolfoto).
Ein hohes Kundenpotenzial hat offenbar ein Dealer zur Oktoberfestzeit gesehen – und wurde beim illegalen Handel aber von der Polizei erwischt. (Symbolfoto).
Foto: Sven Hoppe/dpa

Drogenfahnder werden auf einen verdächtig geparkten BMW am Kiliansplatz aufmerksam – und schlagen dann zu.

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Eine florierende Nahversorgung hat ein 21-jähriger Mann aus Ebersberg während des Oktoberfests auf der Schwanthalerhöhe installiert – aus seinem Auto heraus. Allerdings war sein Angebot illegal: Kokain und andere Drogen verkaufte er an vorbeigehende Wiesnbesucher.

Die Drogenfahnder der Münchner Polizei waren auf den BMW aufmerksam geworden, der regelmäßig am Kiliansplatz stand. Beamte observierten das Auto und beobachteten schließlich einen Mann, der in das Auto einstieg und es kurze Zeit später am selben Ort wieder verließ.

Die Polizisten kontrollierten den 26-Jjährigen Kunden und fanden bei ihm eine kleine Menge Kokain. Er erklärte, dass er den Stoff gerade in dem Auto gekauft habe. Daraufhin nahmen sich die Beamten den BMW vor – und fanden an die 100 Einzelportionen Kokain und Ketamin, außerdem mehrere tausend Euro Bargeld. Der Fahrer wurde festgenommen und wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angezeigt.

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Oktoberfest
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In den Promi-Zelten winken sie mit 500-Euro-Scheinen, dann knien sie auf dem versifften Klo, um eine Line zu ziehen. Und die Fahnder? Lauschen, schlagen zu –  und blicken oft in menschliche Abgründe.

SZ PlusVon Susi Wimmer

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