Am 19. September beginnt die Wiesn. Damit stellt sich für viele die Frage nach dem passenden Dirndl . Eines zu finden, ist in München zu dieser Jahreszeit keine große Kunst. Wer allerdings keine hohen drei- oder sogar vierstelligen Beträge ausgeben und trotzdem traditionell gekleidet sein möchte, muss etwas genauer suchen. Trachtenflohmärkte, Secondhand-Online-Plattformen und Shops sowie Verleihe bieten gebrauchte und günstige Dirndl an.

Dirndl neben Dirndl, nach Größen sortiert: In den vergangenen Jahren konnten Besucherinnen und Besucher den Trachtenflohmarkt des Aubinger Madlvereins ähnlich übersichtlich durchstöbern wie ein Trachtengeschäft – nur mit gebrauchten Stücken. So soll es auch an diesem Samstag, 12. September, wieder sein. Der Flohmarkt findet bereits zum sechsten Mal statt, dieses Mal von 10 bis 13 Uhr im Pfarrhaus der Gemeinde St. Quirin. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Das Team nimmt die Ware am Vorabend entgegen und sortiert sie anschließend nach Größen auf Kleiderstangen. Im großen Saal des Pfarrhauses fühle sich die Suche dadurch an „wie im Trachtenladen“, sagt Vereinsmitglied und Mitorganisatorin Kaya Marie Kolb. Erwartet werde erneut eine große Auswahl an „Dirndl, Lederhosen, Gehröcken, Miedern, tollen Accessoires“ und vielem mehr.

Wer sich mit Dirndl, Schürze und Bluse komplett neu ausstatten möchte, solle damit rechnen, auf dem Flohmarkt zwischen 50 und 1500 Euro auszugeben. Nach oben gebe es allerdings grundsätzlich keine Grenzen. Kolbs Tipp für alle, die ein traditionelles Modell suchen: Ausschau halten nach Stücken „ohne viel Glitzer, Bling-Bling und Chichi“. Traditionelle Dirndl, wie sie auch die Mitglieder des Madlvereins tragen, zeichnen sich eher durch ihre Schlichtheit aus.

Sie stemmen am Samstag ihren sechsten Trachtenflohmarkt: die Mitglieder des Aubinger Madlvereins. Foto: privat

Gebrauchte Dirndl gibt es am Samstag auch im Walmdachhaus der Erlöserkirche zu kaufen. Der Flohmarkt findet dort von 10 bis 14 Uhr statt. Olivia Scholz, Leiterin des Walmdachhauses, empfiehlt Käuferinnen, besonders auf die Dirndllänge zu achten. Wer sich an klassischen Trachtenvorstellungen orientieren möchte, sollte demnach ein Dirndl wählen, dessen Rock mindestens das Knie bedeckt. Die Schürze sollte auf der Höhe des Dirndlrocks enden.

Großes Interesse an gebrauchten Dirndln erwartet auch der Hofbräukeller. Sein Flohmarkt findet am kommenden Wochenende erstmals an zwei statt nur einem Tag statt. Damit will der Veranstalter auf den erwarteten Andrang reagieren und den Besucherinnen und Besuchern ein angenehmeres Einkaufserlebnis ermöglichen.

Welche Dirndl sind in dieser Saison gefragt?

Wer nach einem gebrauchten Dirndl sucht, muss auf aktuelle Farben und Schnitte nicht verzichten. Kaya Marie Kolb vom Madlverein beobachtet eine große Nachfrage nach einfarbigen Modellen und Kombinationen, bei denen Dirndl und Schürze Ton in Ton gehalten sind. Für das erste Dirndl empfiehlt sie gedeckte Farben und Erdtöne. An auffälligen Farben wie Pink könne man sich schneller sattsehen.

Auch Branchen- und Modeexperten sehen in dieser Saison Naturtöne im Trend. Aus Sicht von Axel Munz, Geschäftsführer des Trachtenunternehmens Angermaier, dominieren bei den Damen Rot- und Grüntöne. Rainer Wenrich, Kunst- und Modeexperte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, beobachtet „wunderschöne lange Dirndl“ in gedecktem Grün sowie in Apfel- und Olivtönen. Gefragt seien außerdem erdige Farben, elegantes Pastell, Vanille und Beerentöne, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Secondhandläden: vor Ort und online stöbern oder leihen

Wer lieber gezielt sucht und sich beraten lassen möchte, kann in Münchner Secondhandläden fündig werden. In der Maxvorstadt verkauft Holareidulijö laut Website gebrauchte „urtümliche, bayrische Klamotten“. Nur wenige Straßen weiter führt der Secondhandladen beGipsy nach eigenen Angaben bis zum Ende der Wiesn ausschließlich „ausgewählte, meist unikate Trachten“. Und sogar die Secondhand-Kette ReSales hat in der Sonnenstraße ein Trachten-Outlet.

Wer nicht die Möglichkeit hat, einen der Flohmärkte oder Shops vor Ort zu besuchen, kann online fündig werden. Plattformen wie Vinted oder Kleinanzeigen bieten Dirndl jeder Form und Farbe an. Damit die Suche übersichtlich bleibt, sollten Interessierte die Filter möglichst genau einstellen – etwa nach Größe, Preis, Farbe und Marke.

Vor dem Kauf lohnt es sich, nach dem Material, dem Zustand und den genauen Maßen des Dirndls zu fragen. Kolb empfiehlt, den genauen Brustumfang in Erfahrung zu bringen. Schließlich wäre es schade, wenn am Ende „der Busen nicht reinpasst“. Das ist der Nachteil an der Suche im Netz: Die Dirndl können in der Regel nicht vorab probiert werden. Passt das Kleidungsstück lediglich nicht oder gefällt es doch nicht, bleibt deshalb häufig nur der Weiterverkauf.

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Wer unsicher ist, ob sich ein eigenes Dirndl lohnt, kann eines ausleihen. Das bietet sich besonders für Menschen an, die nur selten Tracht tragen, kurzfristig ein Outfit benötigen oder zunächst verschiedene Stile ausprobieren möchten. Je nach Anbieter sind Dirndl ab 49,90 Euro pro Tag erhältlich. Der Lederhosenverleih in der Amalienstraße 51 bietet sowohl vor Ort als auch online eine Auswahl an Dirndln an. Eine passende Bluse, die Reinigung und die Rückgabe sind im Leihpreis enthalten. Bavarian Outfitters vermietet Dirndl an vier Standorten in München. Auch dort kostet die Ausleihe 49,90 Euro pro Tag.

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