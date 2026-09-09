Sagenhaft schön soll Rosi Pschorr gewesen sein, nach der das Wiesn-Zelt benannt wurde. Traditionalisten zieht es hierher, aber auch die homosexuelle Community.

Die Bräurosl ist mit einer Gesamtkapazität von rund 8250 Plätzen, davon 1760 außen, nicht nur eines der größten, sondern mit einer Firsthöhe von 15 Metern auch das höchste Wiesnzelt. Benannt ist sie nach der einstigen Wirtstochter Rosi Pschorr, die bei den Gästen für ihre Schönheit berühmt gewesen sein soll. Hacker-Pschorr ist demnach auch das Bier, das hier ausgeschenkt wird, zu essen gibt es typisch bayerische Schmankerl und weitere Leckereien, sodass auch Vegetarier satt werden.

Die Bräurosl wird seit 2020 von Festwirt Peter Reichert betrieben, der dem Zelt einen moderneren Anstrich verpasst hat. Tagsüber spielt die Kapelle „Die Karolinenfelder“ im Festzelt Pschorr Bräurosl auf. Abends ab 20.00 Uhr sorgt die Partyband „Volxxbeat“ für Stimmung.

Eindrücke aus dem Inneren der Bräurosl Foto: Stephan Rumpf

Eine besondere Tradition in der Bräusrosl und Highlight der LGBTQIA+-Szene ist der „Rosa Sonntag“ am ersten Wiesnsonntag, den der „Münchner Löwen Club“ 1979 ins Leben gerufen hat. Noch immer reserviert der Club den gesamten Ostbalkon für seine Mitglieder und Gäste. Wer keine Reservierung hat und trotzdem am „Rosa Sonntag“ teilnehmen will, sollte früh da sein. Die Feierwilligen der queeren Szene stehen teilweise schon lange vor Zeltöffnung Schlange, um Teil des Events sein zu können. Im Jahr 2026 wird der „Rosa Sonntag“ wegen der hohen Nachfrage auf den „Rosa Montag“ am ersten Wiesnmontag verlängert.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Bräurosl ihr ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, kommt von der Brauerei Hacker-Pschorr.

Mehr zu Zelt und Preisen erfahren Sie unter www.braeurosl.de.