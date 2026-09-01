18 große und kleine Bierzelte gibt es auf dem Oktoberfest: Wo man Hofbräu-Festzelt, Fischer-Vroni oder die Ochsenbraterei findet – der Wiesn-Lageplan.

Vor allem am Wochenende wird es auf der Theresienwiese oft unübersichtlich.

Die Zelte auf dem Oktoberfest sind auf zwei Bereiche verteilt: 14 der großen Zelte befinden sich auf dem Haupt-Festgelände. Vier weitere auf der Oidn Wiesn, für die man Eintritt zahlen muss.

Die großen Festzelte im Überblick:

Armbrustschützen-Festhalle: eines der größten Festzelte auf der Theresienwiese mit innen 5820 und außen 1600 Plätzen. Seit 1895 auf der Wiesn, damit die Schützen hier ihre Meisterschaften austragen konnten. Seit 1935 finden in der angrenzenden Schießanlage die deutschen Meisterschaften im Armbrustschießen statt.

Augustiner-Festhalle: Hier kommt das Bier noch traditionell aus 200-Liter-Holzfässern. Das Augustiner-Zelt ist besonders bei Münchnerinnen und Münchnern beliebt, während der Wiesn kommen hier mehr als 200 Stammtische zusammen. Die Festhalle hat 6000 Plätze innen und 2500 außen.

Bräurosl: das höchste Wiesn-Zelt und – was den Wirten vermutlich wichtiger ist – mit 8250 Plätzen auch eines der größten. 2022 gab es Wirbel um die Festkapelle Josef Menzl, weil Besucher sich über die Musik beschwerten. Seither gibt es abends Party- statt Blasmusik.

Fischer-Vroni: berühmt für ihre Steckerlfische, die auf einem etwa 15 Meter langen offenen Holzkohlegrill vor dem Zelt zubereitet werden. Ist mit etwa 3200 Sitzplätzen innen eines der kleinsten unter den großen Oktoberfestzelten. Im Außenbereich ist Platz für weitere 700 Gäste.

Hacker-Festzelt: Biertrinken unter dem „Himmel der Bayern“. 2016 wurde das Zelt neu gebaut, außer dem charakteristischen Himmel an der Decke sind an den Seiten München-Motive zu sehen. Etwa 6800 Gäste finden hier Platz, dazu kommen noch rund 2500 Plätze im Außenbereich.

Hofbräu-Festzelt: Nirgendwo auf dem Oktoberfest wird der Exzess stärker zelebriert als im Hofbräu-Zelt. Das liegt am internationalen Publikum, dem das Münchner Hofbräuhaus natürlich ein Begriff ist. Knapp 10 000 Menschen kommen hier unter, allein 1000 Personen passen in den Stehbereich. In Sachen Kapazität ist es das größte Zelt auf der Wiesn.

Käfer-Zelt: das Promi-Zelt schlechthin, bekannt vor allem für den traditionellen „Almauftrieb“ und den Wiesn-Besuch des FC Bayern München. Innen können lediglich 1500 Leute sitzen, im Außenbereich weitere 2000.

Löwenbräu-Zelt: gleich zu erkennen am 4,5 Meter großen Löwen über dem Eingang. Hier feiern unter anderem die Spieler des TSV 1860 München. Platz gibt es für 5700 Gäste, im Biergarten kommen nochmal 2800 Besucher unter.

Marstall-Zelt: seit 2014 auf der Wiesn, es löste damals das Hippodrom ab. Es gibt 3200 Sitzplätze und 230 Stehplätze im Inneren, außen sind es rund 900 Plätze. Das Zelt ist barrierefrei zugänglich. Ausgeschenkt wird Spaten.

Ochsenbraterei: Das Rind steht hier im Fokus. Gleich am Eingang dreht sich ein Ochse am Spieß, beliebt sind vor allem die Ochsensemmeln. Für alle, die mehr über ihr Essen wissen wollen: Jeder Ochse wird hier mit Name und Gewicht an die Tafel geschrieben. Circa 6000 Wiesn-Besucher passen innen hinein, 1640 in den Außenbereich.

Paulaner-Festzelt: Neben dem Löwenbrau-Zelt das zweite Zelt, das von Weitem gut zu sehen ist: Über dem Eingang befindet sich ein übergroßer Masskrug. Rund 6400 Plätze gibt es im Zelt und im Biergarten weitere 1980.

Schottenhamel-Festzelt: steht im Mittelpunkt des Eröffnungstags, wenn hier der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass anzapft. Danach fließt das Bier hier und in anderen Zelten. Mit rund 9000 Plätzen im Innen- und Außenbereich eines der größten Festzelte auf der Theresienwiese.

Schützen-Festzelt: beliebt bei den traditionsbewussten Bayern. An 110 Schießständen gibt es das traditionelle Oktoberfestschießen. Etwa 5000 Gäste haben im Inneren Platz, im Biergarten nochmal rund 1200.

Weinzelt: das einzige Zelt, in dem es kein Helles gibt, nur Weißbier. Getrunken werden hier eher Wein, Sekt und Champagner. Mit 1540 Plätzen innen und 540 draußen eines der kleineren der großen Wiesn-Zelte.

Bierpreise, Termine und Öffnungszeiten : Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick. ...

Die Festzelte auf der Oidn Wiesn: