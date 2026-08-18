Sechs Münchner Brauereien beliefern die 35 großen und kleinen Zelte auf dem Oktoberfest. Welche von ihnen die meisten Fässer stellt und welches Bier beim Anstich zum Einsatz kommt.

Rund 6,5 Millionen Liter Bier – so viel haben die Besucher auf dem Oktoberfest 2025 offiziellen Angaben zufolge getrunken. Etwas weniger als im Vorjahr, als rund sieben Millionen Maß ausgeschenkt wurden. Bei sonnigem Wetter und Feierlaune könnte in diesem Jahr womöglich wieder der Kurs auf den Bier-Rekord von 2011 genommen werden, als fast acht Millionen Liter Bier an die (feier-) freudigen Gäste ausgeschenkt wurden.

Auf der Wiesn gibt es 35 Zelte. Darunter die 14 großen Festhallen mit bis zu 10 000 Sitz- und Stehplätzen, deren Namen wie Bräurosl, Hofbräu-Festzelt und Schottenhamel deutschlandweit ein Begriff sein dürften. Zudem 21 kleine Zelte, in denen zwischen 60 und 1000 Wiesn-Besucher Platz finden, sowie drei Zelte auf der Oidn Wiesn mit Platz für 1800 bis 8000 Menschen. Insgesamt sechs Münchner Brauereien beliefern nahezu alle Zelte. Ausgenommen sind die Café-Zelte sowie das Weinzelt und Feisingers Kas- und Weinstuben, die kein Wiesn-Bier anbieten.

Bierpreise, Termine und Öffnungszeiten : Was Sie zum Oktoberfest wissen sollten Wie lange haben die Zelte geöffnet? Was muss ich beim Besuch beachten? Und was sind die wichtigsten Termine? Ein Überblick. ...

Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten lauten die Namen der Brauereien, die das Privileg besitzen, Bier für die Wiesn brauen zu dürfen. Voraussetzung ist die Verwendung von Wasser aus dem Münchner Stadtgebiet. Und obwohl die meisten Besucherinnen und Besucher auf dem Oktoberfest einfach nur froh sind, wenn sie es überhaupt in eines der Zelte geschafft haben, so hat manch einer doch seine ganz speziellen Vorlieben, wenn es um die Biersorte geht. Eine Übersicht, in welchem Zelt welche Biermarke zu finden ist:

Augustiner: Die älteste Brauerei Münchens

Im Jahr 1328 gründeten Mönche des Augustiner-Ordens die Brauerei, die ihren heutigen Sitz in der Landsberger Straße hat. Sie gilt als die älteste noch bestehende Brauerei innerhalb der Münchner Stadtgrenze. Das rund sechsprozentige Wiesn-Bier, das als einziges noch in den traditionellen 200-Liter-Holzfässern lagert, wird insgesamt sieben Mal in folgenden Zelten ausgeschenkt:

Augustiner-Festhalle

Fischer-Vroni

Festzelt-Tradition

Boandlkramerei

Hühner- und Entenbraterei Ammer

Zur Bratwurst

Bartls Flößerstadl

Hacker-Pschorr: Das Bier mit dem Bügelverschluss

Die Brauerei, die schon seit dem 15. Jahrhundert besteht, galt einst als die führende Brauerei Münchens. Zwischenzeitlich unter Brüdern aufgeteilt, erfolgte 1972 die Wiedervereinigung von Hacker und Pschorr. Die Biermarke ist vor allem für den seit 2007 wieder verwendeten traditionellen Bügelverschluss bekannt. Das sechsprozentige Wiesn-Bier von Hacker-Pschorr fließt in den folgenden Festhallen aus dem Zapfhahn:

Hacker-Festzelt

Schützenliesl

Bräurosl

Fisch-Bäda

Heimer Enten- und Hühnerbraterei

Poschners

Löwenbräu: Die größte Brauerei der Stadt

Löwenbräu entwickelte sich, obwohl deutlich älter, erst im 19. Jahrhundert zur größten Brauerei Münchens. Im Löwenbräukeller finden ganzjährig bekannte Traditionsveranstaltungen statt. Auf dem Oktoberfest ist das Löwenbräu-Festzelt leicht an dem riesigen Löwen zu erkennen, der brüllend und biertrinkend die Festhalle schmückt. Hier wird der 6,1-prozentige Löwen-Trunk ausgeschenkt:

Löwenbräu-Festzelt

Schützen-Festzelt

Haxnbraterei

Paulaner: Die jüngste Brauerei auf der Wiesn

Paulaner, gegründet 1634, ist die jüngste auf dem Oktoberfest vertretene Brauerei. Bekannt ist sie vor allem auch wegen der großen Gaststätte auf dem Nockherberg, in dem das jährliche Starkbierfest und das berühmte Politiker-Derblecken stattfinden. Bei folgenden Zelten fließt das sechsprozentige Bier in den Masskrug:

Paulaner-Festzelt

Käfer-Wiesnschänke

Armbrustschützenzelt

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei

Metzgerstubn

Münchner Knödelei i

Kufflers Weinzelt (nur Weißbier)

Spaten: Das Bier zum traditionellen Anstich

Spaten brachte als erste Brauerei im Jahr 1894 das weltbekannte „Münchner Hell“ auf den Markt. Zudem wird der Brauerei, deren Gründung auf das Jahr 1397 zurückgeht, noch eine andere Ehre zuteil: Mit ihrem 5,9-prozentigen Wiesn-Bier beliefert sie unter anderem die Schottenhamel-Festhalle, in der jährlich der Münchner Oberbürgermeister mit den berühmten Worten „O’zapft is“ die Wiesn eröffnet. Spaten beliefert in diesem Jahr die meisten Festzelte:

Schottenhamel-Festhalle

Marstall

Ochsenbraterei

Glöckle Wirt

Goldener Hahn

Wildstuben

Kalbsbraterei

Wirtshaus im Schichtl

Hofbräu München: die vielleicht berühmteste Brauerei

Das Münchner Hofbräuhaus ist eine der touristischen Hauptattraktionen der Stadt und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus berühmt. Die Gründung der Brauerei erfolgte 1589, seit 1939 handelt es sich um einen Staatsbetrieb. Mit rund 6,3 Prozent Alkoholgehalt liefert Hofbräu eines der stärksten Wiesn-Biere. Trinken kann man es aber lediglich in einem einzigen Zelt: dem Hofbräu-Festzelt. Dieses ist mit knapp 10 000 Innen- und Außenplätzen immerhin das Zelt mit der größten Gesamtkapazität.

In diesen Zelten gibt es kein Wiesn-Bier

Wer trotz aller Tradition und Auswahl mit Bier auf dem Oktoberfest nichts anfangen kann, muss natürlich nicht durstig nach Hause gehen. Das Kuffler Weinzelt und die Feisingers Kas- und Weinstuben bieten neben Weißbier von Paulaner und Franziskaner auch andere umdrehungsreiche Alternativen. Wiesn-Bier sucht man hier ebenso vergebens wie in den vier Café-Zelten. Diese haben, wie der Name schon sagt, ihren Schwerpunkt auf Kaffee und Süßspeisen. Eine kleine Auswahl an Sekt und Wein steht jedoch auch dort auf den Karte. Alle Wiesn-Zelte verkaufen zudem alkoholfreie Softdrinks und Wasser.