Getrunken hat Harald Kühl am Tag des Gesprächs natürlich nur Kaffee und Wasser. „Ich bin ja im Dienst“, sagt er. Der 61-Jährige ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der München Klinik Harlaching. Klar, ein Bier auf der Oidn Wiesn ginge schon. Aber generell habe er es nicht so mit Alkohol, sagt er. Nicht nur, weil er als junger Mensch selbst Erfahrungen mit einem Kater gemacht hat, sondern auch, weil er als Mediziner weiß, was zu viel Alkohol mit dem Körper macht. Der Arzt erklärt, was im Körper passiert, wenn dieser eigentlich schon längst kein Bier mehr mag, aber immer noch mehr Alkohol verarbeiten muss.