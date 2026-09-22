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Kater nach der Wiesnmass„Es gibt keinen Level von Alkohol, der nicht schädlich ist“

Lesezeit: 3 Min.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“: Auf ein Bier folgt auf der Wiesn meistens gleich das nächste. Irgendwann streikt der Körper.
„Ein Prosit der Gemütlichkeit“: Auf ein Bier folgt auf der Wiesn meistens gleich das nächste. Irgendwann streikt der Körper.
Matthias Balk/dpa

Nach dem ersten Bier fühlen wir uns gut – aber nur kurz. Ein Intensivmediziner erklärt, was schon kleine Mengen Alkohol im Körper anrichten, und worauf man achten sollte, wenn man ihn trotzdem trinkt.

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Getrunken hat Harald Kühl am Tag des Gesprächs natürlich nur Kaffee und Wasser. „Ich bin ja im Dienst“, sagt er. Der 61-Jährige ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der München Klinik Harlaching. Klar, ein Bier auf der Oidn Wiesn ginge schon. Aber generell habe er es nicht so mit Alkohol, sagt er. Nicht nur, weil er als junger Mensch selbst Erfahrungen mit einem Kater gemacht hat, sondern auch, weil er als Mediziner weiß, was zu viel Alkohol mit dem Körper macht. Der Arzt erklärt, was im Körper passiert, wenn dieser eigentlich schon längst kein Bier mehr mag, aber immer noch mehr Alkohol verarbeiten muss.

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