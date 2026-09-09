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Wo die Bedienung freundlich lächeltAugustiner-Festhalle auf dem Oktoberfest

Das Augustiner Festzelt bei Nacht.
Das Augustiner Festzelt bei Nacht.
Foto: Robert Haas

Das Augustiner ist das Lieblingszelt vieler Münchner. Hier sind nicht nur die Bedienungen fast immer gut gelaunt. Manche meinen auch, hier gäbe es das beste Bier der Welt.

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Es ist das Wohlfühl-Zelt auf der Wiesn. Gemütlichkeit und Freundlichkeit stehen hier an erster Stelle. Sogar der größte Stress bringt die Bedienungen meist nicht aus der Ruhe. Beliebt ist das Zelt deshalb vor allem bei den eingesessenen Münchnerinnen und Münchnern. Im Augustiner kommen während der Wiesn mehr als 200 Stammtische zusammen.

Das Bier kommt noch aus traditionellen Holzfässern, hat weniger Kohlensäure und ist, so sagen manche Münchner, das beste Bier überhaupt.

Die Festhalle hat 6000 Plätze innen und 2500 außen. Für Raucher gibt es spezielle Bereiche.

Wie jedes Festzelt auf der Wiesn, hat auch die Augustiner-Festhalle ihr ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, liefert selbstverständlich die Augustiner-Brauerei.

Mehr Infos finden Sie unter www.festhalle-augustiner.com.

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