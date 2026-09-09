Ob manche Promis im Umgang mit der Armbrust zielsicherer sind als bei der Auswahl des Dirndls, zeigt sich jedes Jahr im Armbrustschützenzelt.

Bereits 1895 errichtete die Armbrustschützen-Gilde „Winzerer Fähndl“ auf dem Oktoberfest ein Zelt, in dem Schützen Meisterschaften austragen konnten. Seit 1935 finden in der angrenzenden Schießanlage die deutschen Meisterschaften im Armbrustschießen statt. Beim jährlichen Armbrustschießen von BMW dürfen dann auch Promis ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen.

Doch nicht nur die Gutbetuchten kommen in dem Festzelt auf ihre Kosten, zur Tradition des Armbrustschützenzelts gehört auch ein kostenloser Wiesn-Besuch für 200 Münchner Seniorinnen und Senioren. Mittwochs treten während der Wiesn Trachtengruppen auf und führen zum Beispiel ihre Künste im Schuhplatteln oder Goaßlschnalzen auf.

Das Festzelt von Wirt Peter Inselkammer ist eines der größten auf dem Oktoberfest: Es hat 5820 Plätze innen und 1600 außen. Wie jedes Festzelt auf der Wiesn hat das Armbrustschützenzelt sein ganz eigenes Anzapfritual. Das Bier, das dort getrunken wird, kommt von der Paulaner-Brauerei.

Mehr zu Zelt und Preisen unter www.armbrustschuetzenzelt.de.