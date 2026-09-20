Der Kapitän geht voran. Vielleicht am Ende auch als letzter von Bord? Aber gut, spätestens seit dem Beiwohnen des OB-Anstichs am Samstag im Schottenhamel-Zelt ist Kimmich offiziell inoffizieller Bier-Gesandter des Freistaats und der Stadt. Seine Frau Lina hatte schon am Sonntagmorgen ihren heutigen Look in den sozialen Netzwerken geleakt, nicht jedoch das Hutmodell ihres Mannes.

Harry Kane und Katie

Foto: Tobias Schwarz/AFP

In diesen offenen Mund kann man viel hineinlesen. Vor allem den Wunsch, etwas hineinzugießen, sollte man meinen. Harry Kane hätte ja auch genug zu feiern respektive zu begießen derzeit. Die Tore 100 und 101 in den Diensten des FC Bayern am Freitagabend zum Beispiel. Oder ist sein Gesichtsausdruck doch die ganz leichte Verwunderung, wie schwer so eine Mass im Vergleich zum englischen Pint mit seinen lächerlichen 568,26 Millilitern ist? Kann eigentlich nicht sein, der Mann ist lange genug in Bayern. Letzte Möglichkeit: Die Mass-Dame hat ihm das Glas mit weniger Inhalt gegeben und das vollere Bier für seine Frau Katie vorgesehen, sodass Kane ein enttäuschtes „Ooch“ formt und formuliert.

Max Eberl und Natascha Fruscella

Foto: Tobias Schwarz/AFP

Sportdirektor Max Eberl und seine Frau Natascha Fruscella halten die Mass gewissenhaft mit je zwei Händen. Bei Eberl ist an diesem Tag ohnehin Vor- und Umsicht geboten. Im Käferzelt wimmelt es zum einen von Ehemaligen aus der Bundesliga, zum anderen sind wiederum jede Menge dieser Ehemaligen eifrige Spielerberater, die wohl wenig lieber erleben würden, als einen vom Bier leicht gelösten Sportdirektor des FC Bayern, der ein paar mündliche Zusagen macht.

Luis Díaz und Geraldine Ponce

Foto: Matthias Schrader/AP Photo

Seine Frau Geraldine Ponce trägt das Herz auf dem Bizeps, er vielleicht auch irgendwo, was bei der Menge an Tattoos des kolumbianischen Stürmers gut möglich wäre. Sonnenbrille ist natürlich immer eine gute Sache beim Fotoshooting, vor allem für die Menschen, die sie tragen. Ansonsten sieht Luis Díaz eher keck aus als cool. Er weiß ja, dass drinnen irgendwann auch nicht mehr fotografiert wird.

Alphonso Davies und Sheyenne

Foto: Matthias Schrader/AP Photo

Alphonso Davies muss man in Schutz nehmen, falls jemand die Sonnenbrille als unzulässiges Accessoire bemängelt. In Nordamerika sind solche und noch schlimmere Brillen, Taucherbrillen zuweilen, üblich bei feierlichen Anlässen wie großen Siegen. Denn da wird schon mal viel Sekt und Teureres verspritzt in den Ligen wie der MLB, NBA oder NFL. Sollte so eine Sause wider Erwarten im Käferzelt anstehen, wäre der Verteidiger gut vorbereitet. Seine Frau Sheyenne Davies erweist sich wiederum ebenfalls als Vollprofi. Sie hat eine Methode entdeckt, wie man auf jeden Fall auch die Handtasche (der männliche und absolut Handtaschen-ratlose Autor tippt auf Dior) ins Bild bringt. Oder sie erkennt gerade im Gewimmel jemanden mit Taucherbrille.

Uli Hoeneß

Foto: Angelika Warmuth/Reuters

Der Uli weiß halt, worum es geht. Keine Sponsoren-Gegenstände lange ins Bild halten, sondern schnell das frische Bier genießen. Im Zweifel muss Hoeneß auch an keine Sponsoren denken, der Ehrenpräsident des FC Bayern ist ja meist selbst der Sponsor. Wobei ihm in diesem Fall eine temporäre Zusammenarbeit mit einem Sonnencreme-Hersteller oder der Hutfabrik seines Kapitäns vielleicht nicht geschadet hätte.

Vincent Kompany

Foto: Christian Kunz/dpa

Der Vincent weiß halt auch, worum es geht. Nüchtern bleiben und den Namen auf T-Shirts und Kappen schreiben. Vincent Kompany zeigt Volksnähe und Cleverness. Er unterschreibt mit einem festsitzenden Grundlächeln, idealerweise im Einzugsgebiet der Kameraobjektive. Seine Frau Carla und er bekommen aber natürlich auch gleich noch je eine Mass ausgehändigt.

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Lennart Karl und Zoe Käppele

Foto: Sven Hoppe/dpa

Wo die beiden wohl hinschauen? Zoe Käppele, Freundin von Lennart Karl, Model und Influencerin, könnte in Richtung Schützenzelt blicken. Mit der Sehnsucht nach freiem Tanz und Schunkeln auf den Tischen? Nein, das sollte an diesem Sonntag schon gesittet ablaufen. Karl wiederum blickt zur Seite, wo die Autogrammjägerinnen und -jäger warten. Doch noch mal rübergehen? Aber dann kommt man da so schlecht wieder weg, und schließlich ist nicht der Weg das Ziel, sondern die erste Mass.

Und wo war nun Michael Olise, der Mann, der lieber mit seinen Füßen spricht als mit dem Mund und der derzeit so selten lächelt? Olise kam mit blauer Wollmütze und hat sich an der Rückwand entlang und somit an den Fotografen vorbeigeschlichen; so kompromisslos und unaufhaltsam, wie er derzeit auch bei der Arbeit agiert.