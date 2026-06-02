Wiesn-Gäste müssen auch in diesem Jahr für das Festbier tiefer in die Tasche greifen: Die Mass kostet laut Stadt München diesmal zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro – die Marke von 16 Euro für den Liter Festbier wurde damit nicht überschritten.

Die Teuerung liege bei durchschnittlich 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Stadt mit. Im vergangenen Jahr reichte die Preisspanne von 14,50 bis 15,80 Euro. Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist alljährlich in München ein wichtiges Gesprächsthema – und zeitweilig auch ein Politikum.

Das Oktoberfestbier wird speziell für die Wiesn gebraut. Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als andere helle Biere.

Die Durchschnittspreise für alkoholfreie Getränke liegen bei 11,13 Euro für Tafelwasser (2025: 10,95 Euro), 12,84 Euro für Spezi (2025: 12,48 Euro) und 12,47 Euro für Limonade (2025: 12,11 Euro). Seit einigen Jahren gibt es auf dem Festgelände auch kostenloses Trinkwasser aus Brunnen.

Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München festgelegt. Sie prüft als Veranstalterin lediglich, ob die von den Wirten genannten Preise angemessen sind – und zieht dazu auch den Vergleich mit Preisen in den Gastwirtschaften in München heran. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 und 13,40 Euro pro Liter Export.

Am 19. September heißt es auf der Theresienwiese wieder „Ozapft is“. Bis zum 4. Oktober werden rund sechs Millionen Besucher erwartet.

Alle Preise im Überblick (in Euro im Vergleich zum Vorjahr)

Festhallen

Armbrustschützen-Festzelt 15,90 (15,50)

Augustiner-Festhalle 14,90 (14,50)

Bräurosl 15,90 (15,40)

Fischer-Vroni 15,75 (15,40)

Hacker-Festzelt 15,80 (15,40)

Hofbräuhaus-Festzelt 15,80 (15,40)

Käfer Wiesn Schänke 15,80 (15,40)

Löwenbräu-Festzelt 15,90 (15,40)

Marstall 15,80 (15,40)

Ochsenbraterei 15,80 (15,35)

Paulaner-Festzelt 15,80 (15,40)

Schottenhamel-Festhalle 15,80 (15,40)

Schützen-Festzelt 15,80 (15,40)

Kufflers Weinzelt (Weißbier) 18,40 (17,80)

Mittelbetriebe

Ammer 14,95 (14,50)

Familienplatzl 14,80 (14,60)

Feisingers Käs & Weinstubn 15,60 (15,20)

Fisch-Bäda 15,80 (15,40)

Glöckle Wirt 15,90 (15,50)

Goldener Hahn 15,90 (15,50)

Haxnbraterei 15,70 (15,20)

Heimer 15,70 (15,30)

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 15,90 (15,50)

Kalbsbraterei 15,80 (15,50)

Münchner Knödelei 15,70 (15,30)

Münchner Stubn 15,50 (15,80)

Poschner 15,90 (15,60)

Vinzenz Murr Metzgerstubn 15,80 (15,30)

Wildstuben 15,80 (15,40)

Wirtshaus im Schichtl 14,90 (14,90)

Zur Bratwurst 15,70 (15,10)

Oide Wiesn

Festzelt Tradition 15,80 (15,30)

Musikantenzelt 15,30 (14,80)

Museumszelt 14,80 (14,60)

Volkssängerzelt 14,90 (14,90)

Durchschnittspreis pro Liter: 15,61 (15,25)