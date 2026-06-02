Die Bierpreise auf der Wiesn steigen auch in diesem Jahr weiter: Die Mass wird auf dem Oktoberfest zwischen 14,80 und 15,90 Euro kosten, wie die Stadt bekannt gab. Allerdings, und das ist die gute Nachricht: Die Marke von 16 Euro wird – zumindest 2026 – noch nicht geknackt.

Den niedrigsten Preis setzen mit 14,80 Euro das Museumszelt auf der Oidn Wiesn und das kleinere Zelt am Familienplatzl an. Am teuersten wird es für Gäste mit 15,90 Euro im Armbrustschützen-Festzelt, im Löwenbräu-Festzelt und in der Bräurosl. Allerdings dicht gefolgt von 15,80 Euro in den meisten anderen der 14 großen Zelte – mit Ausnahme der Fischer-Vroni, dort soll die Mass heuer 15,75 Euro kosten. Am günstigsten bleibt der Liter Festbier auf der regulären Wiesn in der Augustiner-Festhalle. Dort soll er 14,90 Euro kosten.

Die Preise steigen damit in allen Zelten jeweils um 30 bis 50 Cent im Vergleich zum Vorjahr – mit einer Ausnahme: In der Münchner Stubn kostete die Mass Bier 2025 noch 15,80 Euro, heuer soll sie lediglich 15,50 Euro kosten. Es handelt sich dabei um jenes Zelt, das Alexander Egger betreibt. Dieser Wirt war es, der jüngst die Zeltvergabepraxis der Stadt angeprangert hatte. In erster Instanz ist sein Antrag von der zuständigen Vergabekammer Südbayern Ende Mai abgewiesen worden, Egger hat jedoch bereits angekündigt, Beschwerde beim Bayerischen Obersten Landesgericht einlegen zu wollen.

Die Vereinigung der Münchner Wiesnwirte begründet die Preissteigerungen in den übrigen Zelten mit der Inflation und generell gestiegenen Kosten. Allerdings betont Wirtesprecher Peter Inselkammer vom Armbrustschützenzelt auch: „Wir geben die Mehrkosten nicht komplett weiter an unsere Gäste. Für uns ist der Einkauf tatsächlich um 6,5 Prozent teurer geworden.“ Tatsächlich verlangten die Wirte für das eigens für die Wiesn gebraute und wesentlich stärkere Festbier je nach Zelt „moderate“ zwei bis drei Prozent mehr als im Vorjahr.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) hätte sich allerdings gewünscht, „dass die Preiserhöhungen bei der Mass moderater ausfallen“. Sie habe sogar von einer „Nullrunde“ geträumt, teilt ihre Fraktion mit. Auch wenn die Gastronomie mit steigenden Preisen zu kämpfen habe, sei doch die Mehrwertsteuer auf Speisen gesenkt worden. „Hier wäre eine Querfinanzierung wünschenswert gewesen.“

Dazu muss man wissen: Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München festgelegt. Sie prüft als Veranstalterin lediglich, ob die von den Wirten genannten Preise angemessen sind – und zieht dazu auch den Vergleich mit Preisen in den Gastwirtschaften in München heran. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 und 13,40 Euro pro Liter Export.

Berger lobt deshalb vor allem jene Zelte, die die Mass unter 15 Euro anbieten und den Preis um weniger als 40 Cent erhöht haben. Bedauerlich sei dagegen, dass auch die alkoholfreien Getränke teurer würden – denn die Stadt wünsche sich eine Wiesn für die ganze Familie. Von den großen Zelten entspricht einzig die Käfer Wiesn-Schänke dem Wunsch der Wiesn-Stadträtin nach einem Wasserpreis von unter zehn Euro pro Liter mit 9,80 Euro. In Kufflers Weinzelt muss man dagegen umgerechnet 15,33 Euro für die Mass Mineralwasser hinlegen.

Ungeachtet dieser teils stattlichen Preise heißt es am 19. September, wenn der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) das erste Fass angezapft hat, wohl wieder: „Ozapft is.“

Alle Preise im Überblick (in Euro im Vergleich zum Vorjahr)

Festhallen

Armbrustschützen-Festzelt 15,90 (15,50)

Augustiner-Festhalle 14,90 (14,50)

Bräurosl 15,90 (15,40)

Fischer-Vroni 15,75 (15,40)

Hacker-Festzelt 15,80 (15,40)

Hofbräuhaus-Festzelt 15,80 (15,40)

Käfer Wiesn Schänke 15,80 (15,40)

Löwenbräu-Festzelt 15,90 (15,40)

Marstall 15,80 (15,40)

Ochsenbraterei 15,80 (15,35)

Paulaner-Festzelt 15,80 (15,40)

Schottenhamel-Festhalle 15,80 (15,40)

Schützen-Festzelt 15,80 (15,40)

Kufflers Weinzelt (Weißbier) 18,40 (17,80)

Mittelbetriebe

Ammer 14,95 (14,50)

Familienplatzl 14,80 (14,60)

Feisingers Käs & Weinstubn 15,60 (15,20)

Fisch-Bäda 15,80 (15,40)

Glöckle Wirt 15,90 (15,50)

Goldener Hahn 15,90 (15,50)

Haxnbraterei 15,70 (15,20)

Heimer 15,70 (15,30)

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei 15,90 (15,50)

Kalbsbraterei 15,80 (15,50)

Münchner Knödelei 15,70 (15,30)

Münchner Stubn 15,50 (15,80)

Poschner 15,90 (15,60)

Vinzenz Murr Metzgerstubn 15,80 (15,30)

Wildstuben 15,80 (15,40)

Wirtshaus im Schichtl 14,90 (14,90)

Zur Bratwurst 15,70 (15,10)

Oide Wiesn

Festzelt Tradition 15,80 (15,30)

Musikantenzelt 15,30 (14,80)

Museumszelt 14,80 (14,60)

Volkssängerzelt 14,90 (14,90)

Durchschnittspreis pro Liter: 15,61 (15,25)