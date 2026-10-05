Auf übrig gebliebenen Oktoberfest -Wertmarken sitzenzubleiben, muss nicht sein. Wer seine Marken nicht einlösen konnte, bekommt eine zweite Chance: Die Gutscheine verfallen nach der Wiesn nicht, zumindest nicht direkt und nicht sofort. Biermarken und Hendlgutscheine können in den folgenden Münchner Gaststätten und Biergärten eingetauscht werden.

Armbrustschützen-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

3Sine Deisenhofen, Bahnhofplatz 1, 82041 Deisenhofen (nur mit Tischreservierung)

Ayinger in der Au, Mariahilfplatz 4, 81541 München (nur mit Tischreservierung)

Ayinger Bräustüberl, Münchner Straße 2, 85653 Aying

Augustiner-Festhalle (bis 1. November 2026)

Augustiner Stammhaus, Neuhauser Straße 27, 80331 München

Eine Reservierung vorab ist erwünscht mit dem Vermerk „Wiesnmarken“ über https://www.augustiner-restaurant.com/reservierung/.

Boandlkramerei (bis 31. Oktober 2026)

Übrig gebliebene Gutscheine können mitsamt einer Kopie der Originalrechnung und mit Angabe der Kontonummer an die folgende Adresse zurückgeschickt werden: H. u. P. Schöniger GmbH, Aunkofener Siedlung 1, 93326 Abensberg. Der Betrag wird dann zurücküberwiesen.

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Bräurosl (bis 30. November 2026)

Stammhaus Donisl am Marienplatz, Weinstraße 1, 80333 München

Nicht verbrauchte Verzehrgutscheine werden einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine samt Originalrechnung an folgende Anschrift: Reichert Festzelt GmbH & Co. KG, z. Hd. Franziska Reichert, Weinstraße 1, 80333 München, bargeldlos erstattet.

Festzelt Tradition (bis 30. November 2026)

Schnitzelwirt im Spatenhof, Neuhauser Straße 39, 80331 München

Tassilogarten, Auerfeldstraße 18, 81541 München

Gasthof zur Post, Kirchenplatz 1, 85540 Haar

Fischer-Vroni (bis 31. Oktober 2026)

Stand der Fischer-Vroni auf der Auer Dult (Kirchweihdult)

Alternativ können Wertmarken bis zum 31. Oktober 2026 durch den Kunden einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine mit der originalen Rechnung im Wiesnbüro (Fischer-Vroni, Karl Winter OHG, Konradinstraße 8, 81543 München) abgegeben und rückerstattet werden. Es wird um die Verwendung des Rückgabeformulars gebeten.

Hacker-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Gasthof zum Wildpark, Tölzer Straße 2, 82064 Straßlach

Marken werden nur von Montag bis Samstag angenommen. Um Reservierung wird gebeten unter 08170/99620. Dies gilt für alle Gutscheine des Hacker-Festzelts. Geschenkgutscheine und Brauereigutscheine verlieren ihre Gültigkeit.

Hofbräu-Festzelt (bis 17. November 2026)

Hofbräukeller am Wiener Platz, Innere Wiener Straße 19, 81667 München

Käfer Wiesn-Schänke

Wer vergessen hat, seinen Verzehrgutschein der Käfer Wiesn-Schänke einzulösen, soll sich direkt beim Wiesn-Büro unter der Telefonnummer 089 41 68 356 oder per E-Mail an wiesn@feinkost-kaefer.de melden.

Kufflers Weinzelt (bis 31. Oktober 2026)

Seehaus im Englischen Garten, Kleinhesselohe 3, 80802 München

Sedlmayr, Westenriederstraße 14, 80331 München

Löwenbräu-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Hirschau im Englischen Garten, Gyßlingstraße 15, 80805 München

Die Gutscheine sind einlösbar an allen Wochentagen bei schönem Wetter, wenn der Biergarten geöffnet ist, und im Gourmet-Restaurant im Englischen Garten „1804“, geöffnet Mittwoch- bis Samstagabend; Reservierung wird erwünscht unter www.1804muc.de.

Akzeptiert werden nur die Marken des Löwenbräu-Festzeltes mit der Aufschrift: Löwenbräu-Festzelt, Festwirte Stephanie & Lukas Spendler.

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Marstall-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Leger am Dom, Kaufingerstraße 24, 80331 München

Ochsenbraterei (bis 31. Oktober 2026)

Michaeligarten, Feichtstraße 10, 81735 München

Wirtshaus Franz Xaver, Linienstraße 93, 82041 Oberhaching

Die Gutscheine können zu den regulären Öffnungszeiten der Wirtshäuser eingelöst oder im Hofladen des städtischen Guts Karlshof jeweils für original Ochsenbraterei-Ochsenfleisch und Ochsenfleisch-Wurstwaren eingetauscht werden (vakuumiert oder tiefgefroren), jeweils Donnerstag und Freitag von 15 bis 20 Uhr,

Samstag von 9 bis 18 Uhr.

Michaeligarten, Feichtstraße 10, 81735 München

Kugler Alm, Linienstraße 93, 82041 Oberhaching

Hopfengarten, Siegenburger Straße 43, 81373 München

Zum Flaucher, Isarauen 8, 81379 München

In den Biergärten können die Gutscheine vom 5. Oktober an bei Biergarten-Witterung eingelöst werden, sowie im Ochsenbraterei Imbiss am Elisabethmarkt (Stand 23, Elisabethplatz 20, 80796 München) und im Schinderstadl (Isarauen 2, 81379 München).

Paulaner-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Der Spöckmeier, Rosenstraße 9, 80331 München

Altes Hackerhaus, Sendlinger Straße 14, 80331 München

Marken können jeweils montags bis donnerstags (ausgenommen Sonn- und Feiertage) eingelöst werden. Das Einlösen der Mehrzweckmarken ist nur durch den ursprünglichen Käufer laut Rechnungsbeleg möglich.

Schottenhamel-Festhalle (bis 31. Oktober 2026)

ELI Schwabing, Elisabethplatz 20, 80796 München

Schlosswirtschaft Schwaige Nymphenburg GmbH, Schloss Nymphenburg 30, 80638 München

Paulaner am Nockherberg, Hochstr.77 81541 München

Bei allen Restaurants wird um eine vorherige Reservierung gebeten.

Schützen-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Löwenbräukeller, Stiglmaierplatz, Nymphenburger Straße 2, 80335 München

Schützenlisl-Festzelt (bis 31. Oktober 2026)

Hendl-, Bier- und Wertgutscheine sind in den Münchner Restaurants der Münchner Suppenküche (Viktualienmarkt, Sendlinger Str. 7, Theresienhöhe Franziska-Bielek-Weg) und in den Feinkostgeschäften von Schlemmen am Markt (Viktualienmarkt & Elisabethmarkt) einlösbar.